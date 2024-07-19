В конце июня гражданин Германии Рико Криегер (Rico Krieger) был приговорен к смертной казни минским областным судом. Об этом сообщает мониторинговый телеграм-канал "Беларускі Гаюн", пишет УНН.

Детали

Мужчину обвинили по статьям: "незаконные действия в отношении огнестрельного оружия", „приведение в негодность транспорта или путей сообщения", „создание или участие в "экстремистском" формировании", „агентурная деятельность", „наемничество" и „акт терроризма".

Известно, что в Германии у мужчины остался несовершеннолетний ребенок. Также отметим, что на данный момент неизвестно, был ли приговор обжалован, или опротестован, и вступил ли он в законную силу, - говорится в сообщении.

По данным правозащитников, приговор был вынесен 24 июня 2024 г. Рико Криегеру 30 лет, он был военным врачом немецкого Красного Креста, а ранее работал специалистом по безопасности в отделе Госдепа США в Берлине.

Напомним

Суд рф приговорил журналиста Эвана Гершковича к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже. США считают задержание неправомерным и возможно планируют обмен на российского заключенного.