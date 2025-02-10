В Україні затримали ексвійськового Німеччини, розшукуваного за тяжкі злочини
Київ • УНН
На Сумщині затримали 41-річного колишнього військовослужбовця Бундесверу, підозрюваного у серії зґвалтувань. Чоловіка розшукує прокуратура Бамберга за сексуальні злочини та поширення забороненого контенту.
В Україні затримали колишнього військовослужбовця Збройних Сил Німеччини за підозрою у вчиненні серії сексуальних злочинів. Про це повідомляє Spiegel, передає УНН.
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41-річний чоловік, якого розшукує прокуратура Бамберга, підозрюється у зґвалтуванні кількох жінок, а також у поширенні відеоматеріалів із сексуальним насильством. Окрім цього, його звинувачують у зберіганні та поширенні контенту з жорстоким поводженням з дітьми. Виявилося, що зловмисник скоював злочини не тільки на території Німеччини, але й в Україні, де він перебував на момент арешту.
Затримання відбулося в Сумській області, і наразі вирішується питання про екстрадицію підозрюваного до Німеччини. У Києві тривають слідчі дії, пов'язані з підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої, проте офіційного підтвердження цієї інформації поки що не надходило.
Берлін хоче якнайшвидше повернути додому німця, якого напередодні помилував лукашенко31.07.24, 19:31 • 23747 переглядiв