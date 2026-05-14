В Украине обновили военный ритуал прощания - о чем идет речь
Киев • УНН
Парламент принял закон о военном прощальном ритуале для бойцов, которых суд признал умершими. Почести будут отдавать даже при отсутствии тела героя.
В Украине на законодательном уровне закрепили отдание воинских почестей героям для бойцов, которых суд признал умершими, сообщили в ВР в четверг, пишет УНН.
Парламент принял соответствующий закон о введении воинского прощального ритуала (№15029). За проголосовали 273 народных депутата.
Что предусматривается
Закон разработан для семей военных, которые защищали суверенитет Украины и были объявлены судом умершими из-за отсутствия тела.
Поскольку действующий устав предусматривает отдание почестей только во время погребения или перезахоронения, новый документ вводит отдельный воинский прощальный ритуал.
Как отмечал представитель правительства в парламенте, законопроект предусматривает урегулирование вопроса отдания воинских почестей лицам, защищавшим независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, из числа лиц, которые судом объявлены умершими, путем определения Порядка проведения воинского прощального ритуала.
Для этого введен воинский прощальный ритуал - процедура торжественного отдания воинских почестей на месте размещения кенотафа лицам, защищавшим независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, из числа лиц, которые судом объявлены умершими, путем внесения соответствующих изменений в Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Украины и Приложение к нему.
