Верховная Рада приняла законопроект №11271, который утвердил обновленную процедуру военного погребального ритуала на Национальном военном мемориальном кладбище, сообщила народный депутат Евгения Кравчук в четверг, пишет УНН.

Детали

«Обновляем с коллегами законодательство относительно погребального ритуала на Национальном военном мемориальном кладбище. За основу и в целом проголосовали сегодня проект №11271», - сообщила Кравчук в Telegram.

По ее словам, предусмотрена следующая процедура: «Салютная команда салютует тремя залпами холостыми патронами. С первым залпом салюта барабанщик и трубач выполняют сигнал для отдачи воинских почестей «Шана»...».

Законопроект, по ее словам, регулирует следующие моменты:

Перечень лиц, кто может быть похоронен с почестями на Национальном военном кладбище;

Порядок действий свиты во время захоронения погибшего военнослужащего по специальной церемонии.

В редакции комитета гуманитарной и информационной политики, по ее словам, добавили важные моменты:

возможность захоронения для погибших в войне полицейских на Национальном военном кладбище;

размещение на кладбище символической могилы, в которой не содержится тела или урны - кенотафа, построенной для сохранения памяти об умершем;

уточнена церемония для отдачи воинских почестей.

«Благодаря этому закону первые Герои уже в этом году могут быть похоронены на мемориальном кладбище», - сообщила Кравчук.

Дополнение

Правительство на днях утвердило формы надгробных сооружений на Национальном военном мемориальном кладбище.

«Будет две формы надгробных сооружений - в виде креста и плиты с закруглением в верхней части. Крест и плита на НВМК будут иметь одинаковую высоту и повторять очертания друг друга», - рассказали в Минветеранов.