Киев • УНН
Верховная Рада утвердила обновленную процедуру военного захоронения на Национальном военном мемориальном кладбище. Закон регулирует перечень лиц для захоронения и порядок церемонии, включая салют и отдачу воинских почестей.
Верховная Рада приняла законопроект №11271, который утвердил обновленную процедуру военного погребального ритуала на Национальном военном мемориальном кладбище, сообщила народный депутат Евгения Кравчук в четверг, пишет УНН.
Детали
«Обновляем с коллегами законодательство относительно погребального ритуала на Национальном военном мемориальном кладбище. За основу и в целом проголосовали сегодня проект №11271», - сообщила Кравчук в Telegram.
По ее словам, предусмотрена следующая процедура: «Салютная команда салютует тремя залпами холостыми патронами. С первым залпом салюта барабанщик и трубач выполняют сигнал для отдачи воинских почестей «Шана»...».
Законопроект, по ее словам, регулирует следующие моменты:
В редакции комитета гуманитарной и информационной политики, по ее словам, добавили важные моменты:
«Благодаря этому закону первые Герои уже в этом году могут быть похоронены на мемориальном кладбище», - сообщила Кравчук.
Дополнение
Правительство на днях утвердило формы надгробных сооружений на Национальном военном мемориальном кладбище.
«Будет две формы надгробных сооружений - в виде креста и плиты с закруглением в верхней части. Крест и плита на НВМК будут иметь одинаковую высоту и повторять очертания друг друга», - рассказали в Минветеранов.