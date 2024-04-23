В Украине второй день подряд дефицит в энергосистеме: в Укрэнерго рассказали, где ожидать ограничения электроснабжения

Из-за дефицита в энергосистеме Украина уже второй день подряд привлекает аварийную помощь от международных партнеров. Об этом заявили в Укрэнерго, передает УНН.

Детали

Учитывая дефицит с 18:00 до 22:00 для бизнеса и промышленности будут применены графики ограничения мощности.

Потребление

Сегодня утром на 08:50 потребление на 1,3% ниже, чем вчера в это же время.

Вчера, 22 апреля, вечерний максимум был на 2,6 % выше максимума предшествующего рабочего дня 19 апреля - заявили в Укрэнерго.

Отмечается, что максимум потребления пришелся на 20:30 - 21:30. Энергетики просят украинцев выключить в этот период мощные электроприборы.

Ограничения

Сегодня в течение всех суток в энергосистеме сохраняется дефицит электроэнергии. Из-за повреждений, нанесенных ракетными ударами россиян, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть все потребности потребителей - предупредили в компании.

В частности, с 18:00 до 22:00 для бизнеса и промышленности будут применены графики ограничения мощности. Эти меры не коснутся объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса.

Кроме того, на Криворожье ограничения потребления для промышленных потребителей продолжают действовать круглосуточно. Также для бытовых потребителей ограничения действуют в течение суток на Харьковщине. На утро обесточены около 209 тысяч бытовых потребителей.

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Аварийная помощь

Сегодня Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден второй день подряд привлекать аварийную помощь в течение почти всех суток из энергосистем европейских стран.

Просим всех потребителей экономно потреблять электроэнергию. А промышленность - максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать, при наличии, альтернативные источники питания - отмечают в Укрэнерго.

Производство

На тепловых электростанциях продолжаются аварийно-восстановительные работы после массированной ракетной атаки 11 апреля.

На атомных электростанциях продолжается плановая ремонтная кампания. Солнечная погода способствует работе электростанций на ВИЭ.

Импорт/ Экспорт

Импорт: в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 9 298 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 592 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1 700 МВт в час - резюмировали в Укрэнерго.

Экспорт электроэнергии на сегодня не запланирован.

Сети Укрэнерго и облэнерго

На утро обесточены 383 населенных пункта. Из-за боевых действий есть обесточивание в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской областях.

По техническим причинам есть обесточивание в Днепропетровской и Черниговской областях.

Напомним,

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук призвала украинцев экономить электроэнергию в часы пикового потребления утром и вечером, поскольку сейчас ищутся решения для стабилизации энергосистемы.