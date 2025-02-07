В Украине внедряют реабилитационную моноуслугу: что изменится

Кабинет Министров Украины принял решение о внедрении реабилитационной моноуслуги, что позволит специалистам по реабилитации оказывать помощь пациентам отдельно, без привлечения целой команды врачей. Об этом сообщает Минздрав Украины, пишет УНН.

Кабинет Министров Украины принял решение о внедрении реабилитационной моноуслуги. Это означает, что специалисты по реабилитации (физические терапевты, эрготерапевты, терапевты речи и речи) смогут - при необходимости - оказывать реабилитационную помощь отдельно от мультидисциплинарных команд самостоятельно и во взаимодействии с семейными врачами - говорится в сообщении.

Что это меняет?

Услуги будут предоставлять в амбулаторных условиях, на дому у пациента или в общине, где он проживает.

На первичном уровне медицинской помощи не нужно будет составлять индивидуальный план, если есть направление семейного врача.

Медицинские учреждения сосредоточатся на более сложных случаях и уменьшат нагрузку на стационары.

Финансирование будет происходить в рамках программы медицинских гарантий.

Почему это важно?

Амбулаторная реабилитация, которая предоставляется рядом с домом, позволит пациентам не только продолжить восстановление после выписки из больницы, но и параллельно учиться или работать.

Качественная, бесплатная и доказательная реабилитация, равномерно доступная по всей стране, где бы ни находился человек - наш топ приоритет. Внедрение моноуслуги сделает реабилитационную помощь еще более доступной для пациентов. В частности, это касается тех, кто нуждается только в одном виде терапии. Интеграция реабилитации на первичном уровне - это шаг к обеспечению непрерывного реабилитационного процесса и повышения качества медицинских услуг в каждой общине. Минздрав продолжает развивать систему реабилитации, обеспечивая ее квалифицированными кадрами и развивая на уровне областей и общин: амбулаторная реабилитационная помощь должна стать доступной в селах, поселках и городах, как реабилитация в общинах - отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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