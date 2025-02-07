В Україні впроваджують реабілітаційну монопослугу: що зміниться

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо впровадження реабілітаційної монопослуги, що дозволить фахівцям з реабілітації надавати допомогу пацієнтам окремо, без залучення цілої команди лікарів. Про це повідомляє МОЗ України, пише УНН.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо впровадження реабілітаційної монопослуги. Це означає, що фахівці з реабілітації (фізичні терапевти, ерготерапевти, терапевти мови та мовлення) зможуть — за потреби — надавати реабілітаційну допомогу окремо від мультидисциплінарних команд самостійно та у взаємодії з сімейними лікарями - йдеться у повідомленні.

Що це змінює?

Послуги надаватимуть в амбулаторних умовах, вдома у пацієнта або у громаді, де він проживає.

На первинному рівні медичної допомоги не потрібно буде складати індивідуальний план, якщо є направлення сімейного лікаря.

Медичні заклади зосередяться на складніших випадках і зменшать навантаження на стаціонари.

Фінансування відбуватиметься у рамках програми медичних гарантій.

Чому це важливо?

Амбулаторна реабілітація, яка надається поруч із домом, дозволить пацієнтам не лише продовжити відновлення після виписки з лікарні, а й паралельно навчатися чи працювати.

Якісна, безоплатна та доказова реабілітація, рівномірно доступна по всій країні, де б не знаходилась людина — наш топ пріоритет. Впровадження монопослуги зробить реабілітаційну допомогу ще доступнішою для пацієнтів. Зокрема, це стосується тих, хто потребує лише одного виду терапії. Інтеграція реабілітації на первинному рівні — це крок до забезпечення безперервного реабілітаційного процесу та підвищення якості медичних послуг у кожній громаді. МОЗ продовжує розбудовувати систему реабілітації, забезпечуючи її кваліфікованими кадрами та розвиваючи на рівні областей та громад: амбулаторна реабілітаційна допомога має стати доступною в селах, селищах та містах, як реабілітація в громадах - зазначив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

МОЗ пояснив: деяких медичних працівників можуть позбавити бронювання від мобілізації