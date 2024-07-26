В Украине выданы две первые лицензии на производство спиртовых дистиллятов и спиртных напитков. Их получили малые производители из Одесской и Киевской областей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что возможность лицензировать производство малые предприниматели получили после принятия Правительством постановления, которое упрощает получение лицензии на производство. Например, малые производители получили право подавать вместо аттестата производства декларацию соответствия материально-технической базы малых производств дистиллятов требованиям законодательства, которая зарегистрирована Госпродпотребслужбой.

Постановление принято во исполнение Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законы Украины относительно упрощения условий производства дистиллятов субъектами малого предпринимательства".

До принятия нормативных актов, крафтовой сегмент спиртных напитков в Украине, отсутствовал или функционировал в тени из-за сложной регуляторной базы. Теперь производители имеют возможность создать свое собственное дело и переработать сельскохозяйственную продукцию в продукцию с добавленной стоимостью, которая будет иметь спрос на внутреннем и внешнем рынках, - говорится в сообщении.

Кроме этого, это дает основу для развития напитков с особыми качествами и характеристикам, которые могут быть зарегистрированы как географические указания и стать визитной карточкой нашей страны, стимулировать развитие гастротуризма в Украине.

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