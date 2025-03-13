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В Украине в пятницу ожидается до +22 градусов, но скоро снова похолодает - синоптик

Киев • УНН

 • 18046 просмотра

14 марта в Украине ожидается теплая погода с температурой до +22 градусов. В западных областях к вечеру пройдут осадки, а впоследствии снова придет похолодание.

В Украине в пятницу ожидается до +22 градусов, но скоро снова похолодает - синоптик

В Украине 14 марта ожидается теплая погода с температурой воздуха +15...+22 градуса. Завтра к вечеру осадки появятся в западных областях. Но через несколько дней снова придет похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, пишет УНН.

Детали

"Это розовенькое на прогностической карте осадков - снег, мокрый снег. Синее - дождь. Карта - прогноз на воскресенье, 16-е марта. Так что, уважаемые водители, еще подумайте, менять ли шины, если у кого-то оказались нервы крепкие и терпение и они не поменяли шины даже при температуре +18 градусов. То есть, к нам идет похолодание", - написала Диденко.

Однако Диденко отметила, что пока похолодание придет, украинцы еще успеют погреться на улице.

"Это такое замечательное время, когда на улице тепло и дома еще есть отопление и тоже тепло. Завтра, 14-го марта, в Украине ожидается теплая погода с температурой воздуха +15...+22 градуса. Потихоньку будет выглядывать из-за угла более низкая температура: на Волыни, Ровенщине, Львовщине, северных районах Житомирщины и Киевщины +11...+14 градусов", - рассказала Диденко.

В Украине выросло потребление электроэнергии из-за погоды13.03.25, 11:22 • 18524 просмотра

Синоптик предупредила, что к вечеру 14-го марта осадки появятся в западных областях.

"Дожди какие-то существенные в пятницу в Украине маловероятны. Однако к вечеру 14-го марта осадки появятся в западных областях. Сильного ветра завтра днем не будет", - отметила Диденко.

В Киеве 14-го марта будет преобладать сухая погода. Воздух прогреется до +14 градусов.

"Используйте завтрашний день хорошо, потому что уже пойдут дожди, возможен мокрый снег и похолодание", - отметила она.

Дополнение

С 7 по 9 марта в Киеве зафиксировано пять температурных рекордов с максимальной отметкой в 20,2°С, 8 марта температура воздуха соответствовала погоде конца апреля.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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