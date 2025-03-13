В Україні у п'ятницю очікується до +22 градусів, але скоро знову похолодає - синоптикиня
Київ • УНН
14 березня в Україні очікується тепла погода з температурою до +22 градусів. У західних областях надвечір пройдуть опади, а згодом знову прийде похолодання.
В Україні 14 березня очікується тепла погода з температурою повітря +15...+22 градуси. Завтра надвечір опади зʼявляться у західних областях. Але за кілька днів знову прийде похолодання. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook, пише УНН.
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"Оце рожевеньке на прогностичній карті опадів - сніг, мокрий сніг. Синє - дощ. Карта - прогноз на неділю, 16-те березня. То ж, шановні водії, ще подумайте, чи міняти шини, якщо в кого виявилися нерви міцні і терпіння і вони не поміняли шини навіть при температурі +18 градусів. Тобто, до нас йде похолодання", - написала Діденко.
Проте Діденко зазначила, що поки похолодання прийде, українці ще встигнуть погрітися на вулиці.
"Це такий чудовий час, коли на вулиці тепло і вдома ще є опалення і також тепло. Завтра, 14-го березня, в Україні очікується тепла погода з температурою повітря +15...+22 градуси. Потихеньку визиратиме з-за рогу нижча температура: на Волині, Рівненщині, Львівщині, північних районах Житомирщини та Київщини +11...+14 градусів", - розповіла Діденко.
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Синоптикиня попередила, що надвечір 14-го березня опади зʼявляться у західних областях.
"Дощі якісь істотні у пʼятницю в Україні малоймовірні. Проте надвечір 14-го березня опади зʼявляться у західних областях. Сильного вітру завтра вдень не буде", - зазначила Діденко.
У Києві 14-го березня переважатиме суха погода. Повітря прогріється до +14 градусів.
"Використайте завтрашній день гарно, бо вже підуть дощі, можливий мокрий сніг і похолодання", - зазначила вона.
Доповнення
З 7 по 9 березня у Києві зафіксовано п'ять температурних рекордів з максимальною позначкою у 20,2°С, 8 березня температура повітря відповідала погоді кінця квітня.