В Україні зросло споживання електроенергії через погоду

Споживання електроенергії сьогодні в Україні зросло на тлі погіршення погоди, слід користуватися потужною технікою з 10:00 до 18:00, повідомили у НЕК "Укренерго" у четвер, пише УНН.

Споживання

"Споживання електроенергії зросло. Причина – хмарна погода у кількох регіонах, що зумовлює нижчу ефективність роботи побутових СЕС", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, сьогодні на 9:30 рівень споживання був на 1,9% вищим, ніж в цей час попереднього дня. Учора, 12 березня, добовий максимум споживання був увечері - на 1,9% нижчим, ніж максимум 11 березня.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Користуватись потужними електроприладами сьогодні доцільно у денний час – з 10:00 до 18:00. Це період найефективнішої роботи сонячних електростанцій", - підкреслили в Укренерго.

І наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватись.



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