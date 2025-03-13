В Україні зросло споживання електроенергії через погоду
Київ • УНН
В Укренерго повідомили про збільшення споживання електроенергії через хмарну погоду та неефективність СЕС. Рекомендується використовувати потужні прилади з 10:00 до 18:00.
Споживання електроенергії сьогодні в Україні зросло на тлі погіршення погоди, слід користуватися потужною технікою з 10:00 до 18:00, повідомили у НЕК "Укренерго" у четвер, пише УНН.
Споживання
"Споживання електроенергії зросло. Причина – хмарна погода у кількох регіонах, що зумовлює нижчу ефективність роботи побутових СЕС", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, сьогодні на 9:30 рівень споживання був на 1,9% вищим, ніж в цей час попереднього дня. Учора, 12 березня, добовий максимум споживання був увечері - на 1,9% нижчим, ніж максимум 11 березня.
Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
"Користуватись потужними електроприладами сьогодні доцільно у денний час – з 10:00 до 18:00. Це період найефективнішої роботи сонячних електростанцій", - підкреслили в Укренерго.
І наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватись.
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