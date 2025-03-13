В Украине выросло потребление электроэнергии из-за погоды
Киев • УНН
В Укрэнерго сообщили об увеличении потребления электроэнергии из-за облачной погоды и неэффективности СЭС. Рекомендуется использовать мощные приборы с 10:00 до 18:00.
Потребление электроэнергии сегодня в Украине возросло на фоне ухудшения погоды, следует пользоваться мощной техникой с 10:00 до 18:00, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в четверг, пишет УНН.
Потребление
"Потребление электроэнергии возросло. Причина - облачная погода в нескольких регионах, что обуславливает более низкую эффективность работы бытовых СЭС", - говорится в сообщении.
Как указано, сегодня на 9:30 уровень потребления был на 1,9% выше, чем в это время предыдущего дня. Вчера, 12 марта, суточный максимум потребления был вечером - на 1,9% ниже, чем максимум 11 марта.
Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.
"Пользоваться мощными электроприборами сегодня целесообразно в дневное время – с 10:00 до 18:00. Это период наиболее эффективной работы солнечных электростанций", - подчеркнули в Укрэнерго.
И подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может меняться.
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