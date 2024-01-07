В Украине уже работает более 12 тыс. пунктов несокрушимости, еще 700 готовы к открытию - Минвосстановления

В Украине уже развернули более 12 тыс. пунктов несокрушимости и еще более 700 готовы к открытию, сообщили в Министерстве восстановления Украины, пишет УНН.

В Украине уже работают 12 596 пунктов несокрушимости, еще более 700 готовы к открытию в случае необходимости - говорится в сообщении.

Отмечается, что команда министерства провела проверку статуса готовности пунктов несокрушимости к приему населения. В министерстве также напомнили, что в приложении Дія доступна карта пунктов несокрушимости, которые можно загрузить для просмотра офлайн.

"Из соображений безопасности геолокации пунктов не отображаются в Херсонской, Донецкой, Запорожской, Луганской и частично Харьковской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях", - сообщили в министерстве.

Напомним,

На фоне прогнозов относительно резкого похолодания в Украине в "Укрзализныце" напомнили, что на вокзалах страны функционируют Крепости и Пункты несокрушимости.