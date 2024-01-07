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В Украине уже работает более 12 тыс. пунктов несокрушимости, еще 700 готовы к открытию - Минвосстановления

Киев  •  УНН

07 январь 2024, 05:20  •  22788 просмотра

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Украина открыла 12 596 "пунктов обогрева" для граждан, и более 700 дополнительных пунктов готовы в случае необходимости, на фоне прогнозируемого похолодания.

В Украине уже развернули более 12 тыс. пунктов несокрушимости и еще более 700 готовы к открытию, сообщили в Министерстве восстановления Украины, пишет УНН.

В Украине уже работают 12 596 пунктов несокрушимости, еще более 700 готовы к открытию в случае необходимости 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что команда министерства провела проверку статуса готовности пунктов несокрушимости к приему населения. В министерстве также напомнили, что в приложении Дія доступна карта пунктов несокрушимости, которые можно загрузить для просмотра офлайн.

"Из соображений безопасности геолокации пунктов не отображаются в Херсонской, Донецкой, Запорожской, Луганской и частично Харьковской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях", - сообщили в министерстве.

Напомним,

На фоне прогнозов относительно резкого похолодания в Украине в "Укрзализныце" напомнили, что на вокзалах страны функционируют Крепости и Пункты несокрушимости.

Павел Башинский

Павел Башинский

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More than 12 thousand invincibility points are already operating in Ukraine, 700 more are ready to open - Ministry of Reconstruction
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