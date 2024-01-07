В Україні вже працює понад 12 тис. пунктів незламності, ще 700 готові до відкриття - Мінвідновлення
Київ • УНН
Україна відкрила 12 596 "пунктів обігріву" для громадян, і понад 700 додаткових пунктів готові у разі потреби, на тлі прогнозованого похолодання.
В Україні вже розгорнули понад 12 тис. пунктів незламності та ще понад 700 готові до відкриття, повідомили в Міністерстві відновлення України, пише УНН.
В Україні вже працюють 12 596 пунктів незламності, ще понад 700 готові до відкриття у разі необхідності
Зазначається, що команда міністерства провела перевірку статусу готовності пунктів незламності до прийому населення. В міністерстві також нагадали, що у застосунку Дія доступна карта пунктів незламності, які можна завантажити для перегляду офлайн.
"З міркувань безпеки геолокації пунктів не відображаються в Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Луганській та частково Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській і Миколаївській областях", - повідомили в міністерстві.
Нагадаємо
На тлі прогнозів щодо різкого похолодання в Україні в "Укрзалізниці" нагадали, що на вокзалах країни функціонують Фортеці та Пункти незламності.