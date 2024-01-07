В Україні вже працює понад 12 тис. пунктів незламності, ще 700 готові до відкриття - Мінвідновлення

В Україні вже розгорнули понад 12 тис. пунктів незламності та ще понад 700 готові до відкриття, повідомили в Міністерстві відновлення України, пише УНН.

В Україні вже працюють 12 596 пунктів незламності, ще понад 700 готові до відкриття у разі необхідності - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що команда міністерства провела перевірку статусу готовності пунктів незламності до прийому населення. В міністерстві також нагадали, що у застосунку Дія доступна карта пунктів незламності, які можна завантажити для перегляду офлайн.

"З міркувань безпеки геолокації пунктів не відображаються в Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Луганській та частково Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській і Миколаївській областях", - повідомили в міністерстві.

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На тлі прогнозів щодо різкого похолодання в Україні в "Укрзалізниці" нагадали, що на вокзалах країни функціонують Фортеці та Пункти незламності.