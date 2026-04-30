В Украине утвердили развитие сети военных кладбищ и правила захоронения защитников

Верховная Рада приняла закон о создании сети военных мемориальных кладбищ и унификации подходов к захоронению защитников (№13693), сообщили в парламенте в четверг, пишет УНН.

Детали

За проголосовали 267 народных депутатов.

Документ, как сообщается, внедряет единые стандарты содержания мест захоронения воинов и гарантирует право на бесплатное захоронение для полных кавалеров ордена "За мужество".

Принятый закон вводит четкие правовые понятия: "военное мемориальное кладбище", "почетное захоронение" и "сектор военных захоронений".

Закон, как сообщили в Минветеранов, создает правовые условия для развития региональных военных мемориальных кладбищ (филиалов НВМК) в каждой области Украины и Автономной Республике Крым.

Закон решает проблему сохранения захоронений борцов за независимость Украины XX века. Сегодня многие из них находятся под угрозой уничтожения, поэтому предусмотрена возможность их перезахоронения на НВМК. Особое внимание здесь уделено семейным захоронениям. Закон позволяет перезахоронение не только самих борцов, но и членов их семей, что обеспечивает целостное почтение памяти и соответствует принципам человеческого достоинства.

Расширен круг лиц, которые будут иметь право на перезахоронение с других кладбищ на НВМК. Речь идет обо всех участниках боевых действий и людях с инвалидностью вследствие войны.

Также нормирован вопрос о возмещении расходов на захоронение/перезахоронение умерших участников боевых действий, людей с инвалидностью вследствие войны за счет средств местных бюджетов.

Также регулируется вопрос захоронения на НВМК и военных мемориальных кладбищах защитников, которые на момент смерти имели непогашенную или неснятую судимость за умышленное преступление. В таких случаях решение о возможности их захоронения будет приниматься специальной комиссией. Этот подход, отметили в Минветеранов, должен обеспечить баланс между принципами справедливости, гуманизма и признанием вклада в защиту государства.

Также закон определяет существующие военные кладбища Второй мировой войны 1939 - 1945 годов как исторические военные кладбища.

