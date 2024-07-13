Правительство приняло решение относительно внешнего вида надгробных сооружений Национального военного мемориального кладбища (НВМК). Постановление предусматривает, что надгробные сооружения могут иметь форму казацкого креста или прямоугольной таблицы. Об этом сообщил Председатель Украинского института национальной памяти Дробович Антон, пишет УНН.

"Есть хорошая новость! Внешний вид Национального военного мемориального кладбища будет основан на украинской военной традиции которой сотни лет", - говорит Дробович.

Он отметил, что правительство приняло решение, которое поддерживает рекомендации Украинского института национальной памяти, министерства ветеранов, ГУ НВМК и других экспертов по дизайну надгробных сооружений на Национальном военном мемориальном кладбище. Согласно постановлению, такие сооружения могут быть выполнены в форме казацкого креста или прямоугольной таблицы, в зависимости от выбора военных или их семей.

Он отмечает, что такое решение является очень важным ведь:

это решение позволяет НВМК продолжить историческую традицию чествования погибших воинов, которая наследует от древних казацких кладбищ до самых значительных украинских воинских захоронений за рубежом, используя символы, которые отражают культурный контекст Украины.

люди, которые не идентифицируют себя с христианством или предпочитают не иметь креста на своих могилах, имеют альтернативу выбора прямоугольной таблицы с закругленным верхом. Это решение было тщательно продумано и обсуждено с представителями различных религиозных групп под эгидой Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести.



Третье: такой подход обеспечивает инклюзивность, позволяя отдать дань уважения как большинству, которое может выбрать традиционный для украинской мемориальной культуры крест, так и меньшинству, которое может выбрать прямоугольную таблицу.



Напомним,

Национальное военное мемориальное кладбище рассчитано на 150 000 захоронений, в том числе 100 000 традиционных и 50 000 колумбарных захоронений, и только определенные категории людей, такие как Герои Украины, участники боевых действий и те, кто защищал интересы Украины, могут быть похоронены на этом кладбище.