В Украине улучшилось качество молока и увеличивается экспорт молочной продукции, в том числе в Европу

Украина увеличивает объемы экспорта молочной продукции, в том числе в страны Европейского Союза. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия, передает УНН.

Детали

Как рассказала представитель Департамента аграрного развития Минагро Елена Дадус во время конференции Milky Forum 2024, украинская молочная отрасль адаптируется и развивается. По ее словам нормативно-правовая база совершенствуется в соответствии с европейскими стандартами и это положительно воспринимается участниками рынка.

Отмечается, что более 90% молока, поступающего на переработку, производят сельскохозяйственные предприятия. При этом также возросло качество молока класса "экстра", которое составляет более 40% от переработанного молока.

Этому способствовало, что появились возможности увеличения экспорта молочной продукции, в частности в страны Европейского Союза. Украинские предприятия-экспортеры должны соответствовать критериям качества готовой продукции и сырья. Именно поэтому актуальным является вопрос адаптации украинского законодательства в молочной отрасли к требованиям ЕС - подчеркнула Елена Дадус.

Добавим

По состоянию на май 2024 года разрешения на экспорт молочной продукции из Украины в Европейский Союз имеют 58 компаний, которые изготавливают сырое молоко, мороженое, молочные продукты, молозиво и продукты на основе молозива. В страны ЕС Украина с начала года экспортировала 30% от общего экспорта молочных продуктов.

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