В Україні покращилася якість молока та збільшується експорт молочної продукції, у тому числі до Європи
Київ • УНН
Україна нарощує експорт молочної продукції, в тому числі до Європейського Союзу, чому сприяє адаптація нормативних актів до стандартів ЄС.
Україна збільшує обсяги експорту молочної продукції, у тому числі до країн Європейського Союзу. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства, передає УНН.
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Як розповіла представниця Департаменту аграрного розвитку Мінагро Олена Дадус під час конференції Milky Forum 2024, українська молочна галузь адаптується та розвивається. За її словами нормативно-правова база вдосконалюється відповідно до європейських стандартів і це позитивно сприймається учасниками ринку.
Зазначається, що понад 90% молока, що надходить на переробку, виробляють сільськогосподарські підприємства. При цьому також зросла якість молока класу "екстра", яке складає більше 40% від переробленого молока.
Цьому сприяло, що з'явились можливості збільшення експорту молочної продукції, зокрема до країн Європейського Союзу. Українські підприємства - експортери мають відповідати критеріям щодо якості готової продукції та сировини. Саме тому актуальним є питання адаптації українського законодавства в молочній галузі до вимог ЄС
Додамо
Станом на травень 2024 року дозволи на експорт молочної продукції з України до Європейського Союзу мають 58 компаній, які виготовляють сире молоко, морозиво, молочні продукти, молозиво та продукти на основі молозива. До країн ЄС Україна з початку року експортувала 30% від загального експорту молочних продуктів.
Україна в травні експортувала до ЄС рекордну кількість цукру04.06.24, 11:11 • 16922 перегляди