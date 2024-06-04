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В Україні покращилася якість молока та збільшується експорт молочної продукції, у тому числі до Європи

В Україні покращилася якість молока та збільшується експорт молочної продукції, у тому числі до Європи

Київ • УНН

 • 28594 перегляди

Україна нарощує експорт молочної продукції, в тому числі до Європейського Союзу, чому сприяє адаптація нормативних актів до стандартів ЄС.

Україна збільшує обсяги експорту молочної продукції, у тому числі до країн Європейського Союзу. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства, передає УНН.

Деталі

Як розповіла представниця Департаменту аграрного розвитку Мінагро Олена Дадус під час конференції Milky Forum 2024, українська молочна галузь адаптується та розвивається. За її словами нормативно-правова база вдосконалюється відповідно до європейських стандартів і це позитивно сприймається учасниками ринку.

Зазначається, що понад 90% молока, що надходить на переробку, виробляють  сільськогосподарські підприємства. При цьому також зросла якість молока класу "екстра", яке складає більше 40% від переробленого молока.

Цьому сприяло, що з'явились можливості збільшення  експорту молочної продукції, зокрема до країн Європейського Союзу. Українські підприємства - експортери мають відповідати критеріям щодо якості готової продукції та сировини. Саме тому актуальним є питання адаптації українського законодавства в молочній галузі до вимог ЄС

– наголосила Олена Дадус.

Додамо

Станом на травень 2024 року дозволи на експорт молочної продукції з України до Європейського Союзу мають 58 компаній, які виготовляють сире молоко, морозиво, молочні продукти, молозиво та продукти на основі молозива. До країн ЄС Україна з початку року експортувала 30% від загального експорту молочних продуктів.

Україна в травні експортувала до ЄС рекордну кількість цукру04.06.24, 11:11 • 16922 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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