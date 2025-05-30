В Украине учреждена награда "Будущее Украины" для детей-героев - Зеленский

В Украине появится специальная награда – "Будущее Украины" для детей, проявивших храбрость и стойкость во время полномасштабного вторжения. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, информирует УНН.

Детали

По словам главы государства, уже на следующей неделе он вместе с первой леди Еленой Зеленской впервые вручат соответствующие награды.

Тем, кто помог спасению людей. Кто проявил собственную чрезвычайную стойкость. И кем мы все можем только гордиться. На следующей неделе лично поблагодарим их от имени всей Украины, и сделаем такое отличие, такую благодарность нашей новой традицией - сказал Президент.

Он добавил, что "храбрость украинских детей, стойкость, часто – взрослость наших детей точно заслуживают признания, благодарности".

Напомним

День защиты детей отныне в Украине будут отмечать 20 ноября - во Всемирный день ребенка. Соответствующий указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский подписал 30 мая.

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