В Україні засновано відзнаку "Майбутнє України" для дітей-героїв - Зеленський

В Україні з'явиться спеціальна відзнака – "Майбутнє України" для дітей, які проявили хоробрість та стійкість під час повномасштабного вторгнення. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, інформує УНН.

За словами глави держави, вже наступного тижня він разом із першою леді Оленою Зеленською вперше вручать відповідні нагороди.

Тим, хто допоміг порятунку людей. Хто проявив власну надзвичайну стійкість. І ким ми всі можемо тільки пишатись. Наступного тижня особисто подякуємо їм від імені всієї України, і зробимо таку відзнаку, таку подяку нашою новою традицією