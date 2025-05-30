В Україні засновано відзнаку "Майбутнє України" для дітей-героїв - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про заснування нової нагороди "Майбутнє України" для дітей, які виявили хоробрість під час війни. Наступного тижня відбудеться перше вручення.
В Україні з'явиться спеціальна відзнака – "Майбутнє України" для дітей, які проявили хоробрість та стійкість під час повномасштабного вторгнення. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, інформує УНН.
Деталі
За словами глави держави, вже наступного тижня він разом із першою леді Оленою Зеленською вперше вручать відповідні нагороди.
Тим, хто допоміг порятунку людей. Хто проявив власну надзвичайну стійкість. І ким ми всі можемо тільки пишатись. Наступного тижня особисто подякуємо їм від імені всієї України, і зробимо таку відзнаку, таку подяку нашою новою традицією
Він додав, що "хоробрість українських дітей, стійкість, часто – дорослість наших дітей точно заслуговують на визнання, на вдячність".
Нагадаємо
День захисту дітей відтепер в Україні відзначатимуть 20 листопада - у Всесвітній день дитини. Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський підписав 30 травня.
День захисту дітей: у Києві та Львові відкривають безкоштовні екскурсії потягом28.05.25, 11:05 • 2098 переглядiв