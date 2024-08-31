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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине сегодня будут действовать графики отключений света, на Запорожье работники подстанции обнаружили взрывоопасный предмет - Минэнерго

В Украине сегодня будут действовать графики отключений света, на Запорожье работники подстанции обнаружили взрывоопасный предмет - Минэнерго

Киев  •  УНН

31 августа 2024, 07:25  •  219 просмотра

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Минэнерго сообщает о почасовых отключениях электроэнергии в течение суток. Из-за боевых действий и технических нарушений 536 населенных пунктов остаются без электроснабжения, энергетики восстановили питание для 13 175 потребителей.

В Украине сегодня, 31 августа, в течение всех суток будут действовать почасовые отключения света, украинцев призывают экономно использовать электроэнергию. В Запорожье работники подстанции обнаружили взрывоопасный предмет. По состоянию на утро из-за боевых действий и технарушений на утро остаются без электроснабжения 536 населенных пунктов. Об этом сообщили в Минэнерго, передает УНН.

Генерация и потребление

Сегодня почасовые отключения электроэнергии по плановым графикам продлятся с 00:00 до 24:00. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих облэнерго

- говорится в сообщении Минэнерго.

В ведомстве призвали всех рационально и экономно использовать электроэнергию.

Также указали, что экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится.

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Последствия обстрелов

Донецкая область: в результате боевых действий обесточивалась подстанция и бытовые потребители.

Черниговская область: в результате обстрела отключились воздушные линии, из-за чего обесточивались 459 потребителей в 2 населенных пунктах.

Запорожская область: работниками подстанции обнаружен взрывоопасный предмет. Он был обезврежен.

Харьковская область: из-за боевых действий обесточивались подстанции и бытовые потребители.

Обесточивание 

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 13 175 потребителей, обесточенных в результате боевых действий и технологических нарушений.

Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остаются без электроснабжения 536 населенных пунктов.

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