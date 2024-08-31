В Украине сегодня будут действовать графики отключений света, на Запорожье работники подстанции обнаружили взрывоопасный предмет - Минэнерго
Киев • УНН
Минэнерго сообщает о почасовых отключениях электроэнергии в течение суток. Из-за боевых действий и технических нарушений 536 населенных пунктов остаются без электроснабжения, энергетики восстановили питание для 13 175 потребителей.
В Украине сегодня, 31 августа, в течение всех суток будут действовать почасовые отключения света, украинцев призывают экономно использовать электроэнергию. В Запорожье работники подстанции обнаружили взрывоопасный предмет. По состоянию на утро из-за боевых действий и технарушений на утро остаются без электроснабжения 536 населенных пунктов. Об этом сообщили в Минэнерго, передает УНН.
Генерация и потребление
Сегодня почасовые отключения электроэнергии по плановым графикам продлятся с 00:00 до 24:00. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих облэнерго
В ведомстве призвали всех рационально и экономно использовать электроэнергию.
Также указали, что экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится.
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Последствия обстрелов
Донецкая область: в результате боевых действий обесточивалась подстанция и бытовые потребители.
Черниговская область: в результате обстрела отключились воздушные линии, из-за чего обесточивались 459 потребителей в 2 населенных пунктах.
Запорожская область: работниками подстанции обнаружен взрывоопасный предмет. Он был обезврежен.
Харьковская область: из-за боевых действий обесточивались подстанции и бытовые потребители.
Обесточивание
За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 13 175 потребителей, обесточенных в результате боевых действий и технологических нарушений.
Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остаются без электроснабжения 536 населенных пунктов.
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