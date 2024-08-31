В Україні сьогодні діятимуть графіки відключень світла, на Запоріжжі працівники підстанції виявили вибухонебезпечний предмет - Міненерго
Київ • УНН
Міненерго повідомляє про погодинні відключення електроенергії протягом доби. Через бойові дії та технічні порушення 536 населених пунктів залишаються без електропостачання, енергетики відновили живлення для 13 175 споживачів.
В Україні сьогодні, 31 серпня, протягом усієї доби діятимуть погодинні відключення світла, українців закликають ощадливо використовувати електроенергію. На Запоріжжі працівники підстанції виявили вибухонебезпечний предмет. Станом на ранок через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються без електропостачання 536 населених пунктів. Про це повідомили у Міненерго, передає УНН.
Генерація та споживання
Сьогодні погодинні відключення електроенергії за плановими графіками триватимуть з 00:00 до 24:00. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго
У відомстві закликали всіх раціонально та ощадливо використовувати електроенергію.
Також вказали, що експорту електроенергії не відбувається та не передбачається.
Делегації США надали дані про потреби для захисту і відновлення в енергетиці - Міненерго30.08.24, 10:24 • 31243 перегляди
Наслідки обстрілів
Донецька область: внаслідок бойових дій знеструмлювалась підстанція та побутові споживачі.
Чернігівська область: внаслідок обстрілу відключились повітряні лінії, через що знеструмлювались 459 споживачів у 2 населених пунктах.
Запорізька область: працівниками підстанції виявлено вибухонебезпечний предмет. Його було знешкоджено.
Харківська область: через бойові дії знеструмлювались підстанції та побутові споживачі.
Знеструмлення
Минулої доби енергетики відновили живлення для 13 175 споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій та технологічних порушень.
Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються без електропостачання 536 населених пунктів.
Взимку буде багато випробувань, але ми не допустимо блекауту – голова "Укренерго"29.08.24, 15:58 • 15154 перегляди