В Україні сьогодні діятимуть графіки відключень світла, на Запоріжжі працівники підстанції виявили вибухонебезпечний предмет - Міненерго

ukenru
10:16 • 27232 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 57884 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 123770 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 167565 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 240875 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 160378 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 138578 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 127743 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 187584 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77285 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.8 м/с
82 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 104869 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 107243 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

05:48 • 40588 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 77973 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 53889 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 107213 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 240865 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 187576 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 219026 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 550240 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 7302 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 12890 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 20405 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 32701 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 36168 перегляди
Актуальне
В Україні сьогодні діятимуть графіки відключень світла, на Запоріжжі працівники підстанції виявили вибухонебезпечний предмет - Міненерго

В Україні сьогодні діятимуть графіки відключень світла, на Запоріжжі працівники підстанції виявили вибухонебезпечний предмет - Міненерго

Київ • УНН

 • 15729 перегляди

Міненерго повідомляє про погодинні відключення електроенергії протягом доби. Через бойові дії та технічні порушення 536 населених пунктів залишаються без електропостачання, енергетики відновили живлення для 13 175 споживачів.

В Україні сьогодні, 31 серпня, протягом усієї доби діятимуть погодинні відключення світла, українців закликають ощадливо використовувати електроенергію. На Запоріжжі працівники підстанції виявили вибухонебезпечний предмет. Станом на ранок через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються без електропостачання 536 населених пунктів. Про це повідомили у Міненерго, передає УНН.

Генерація та споживання

Сьогодні погодинні відключення електроенергії за плановими графіками триватимуть з 00:00 до 24:00. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго

- йдеться у повідомленні Міненерго.

У відомстві закликали всіх раціонально та ощадливо використовувати електроенергію.

Також вказали, що експорту електроенергії не відбувається та не передбачається.

Делегації США надали дані про потреби для захисту і відновлення в енергетиці - Міненерго30.08.24, 10:24 • 31243 перегляди

Наслідки обстрілів

Донецька область: внаслідок бойових дій знеструмлювалась підстанція та побутові споживачі.

Чернігівська область: внаслідок обстрілу відключились повітряні лінії, через що знеструмлювались 459 споживачів у 2 населених пунктах.

Запорізька область: працівниками підстанції виявлено вибухонебезпечний предмет. Його було знешкоджено.

Харківська область: через бойові дії знеструмлювались підстанції та побутові споживачі.

Знеструмлення 

Минулої доби енергетики відновили живлення для 13 175 споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються без електропостачання 536 населених пунктів.

Взимку буде багато випробувань, але ми не допустимо блекауту – голова "Укренерго"29.08.24, 15:58 • 15154 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.76
Bitcoin
$87,200.50
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.18
Золото
$3,057.39
Ethereum
$2,070.86