В Украине стартовала регистрация на национальный мультипредметный тест: что нужно знать будущим абитуриентам
Киев • УНН
6 марта начинается основной период регистрации на национальный мультипредметный тест 2025 года. Участники должны зарегистрироваться через личный кабинет до 3 апреля.
В четвер, 6 марта, в Украине начинается основной период регистрации лиц, желающих участвовать в национальном мультипредметном тесте (НМТ). Он продлится до 3 апреля, сообщает УНН со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОЯО).
Детали
Чтобы зарегистрироваться для участия в НМТ, абитуриенты должны с помощью специального сервиса создать личный кабинет на сайте УЦОЯО.
Это можно сделать автоматически, воспользовавшись приложением Дія, или же заполнив форму в регистрационном сервисе
Отмечается, что после создания личного кабинета абитуриенты должны выполнить в нем следующие действия:
- Указать регистрационные данные (контактную информацию, категорию «выпускник текущего года» или «выпускник прошлых лет», сведения о заведении образования (для выпускников текущего года), отметку о прохождении НМТ во время дополнительных сессий, указать на необходимость создания особых (специальных) условий, выбрать учебный предмет и населенный пункт для прохождения НМТ (в Украине или за границей) и язык составления предметов сертификационной работы.
- Загрузить сканкопии или фотокопии документа, подтверждающего образование (для нынешних выпускников - справка с места учебы, для других - дипломы или выписки из Реестра документов об образовании ЕДЕБО), справка о языке обучения (для абитуриентов, которые хотят получить задания сертификационной работы по некоторым предметам на другом языке) и медицинское заключение для лиц с особыми образовательными потребностями, если нужны специальные условия для прохождения тестирования.
- Подтвердить желание участвовать в НМТ и отправить внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр оценивания качества образования, нажав на соответствующую кнопку в сервисе.
Как известно, участники НМТ-2025 будут выполнять задания по четырем предметам: три обязательных (украинский язык, математика, история Украины) и один на выбор.
Напомним
По результатам проверок высших учебных заведений Украины в ряде выявили высокую динамику зачисления лиц мужского пола призывного возраста. 23 тысячи таких студентов было отчислено.
НМТ-2025: как подготовиться к сдаче теста по истории Украины04.11.24, 18:04 • 19634 просмотра