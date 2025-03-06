В Україні стартувала реєстрація на національний мультипредметний тест: що потрібно знати майбутнім абітурієнтам
Київ • УНН
6 березня розпочинається основний період реєстрації на національний мультипредметний тест 2025 року. Учасники мають зареєструватися через персональний кабінет до 3 квітня.
У четвер, 6 березня, в Україні розпочинається основний період реєстрації осіб, які мають намір узяти участь у національному мультипредметному тесті (НМТ). Він триватиме до 3 квітня, повідомляє УНН із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Деталі
Щоб зареєструватися для участі в НМТ, вступники мають за допомогою спеціального сервісу створити персональний кабінет на вебсайті УЦОЯО.
Це можна зробити автоматично, скориставшись застосунком Дія, або ж шляхом заповнення форми в реєстраційному сервісі
Зазначається, що після створення персонального кабінету вступники мають виконати в ньому такі дії:
- Зазначити реєстраційні дані (контактну інформацію, категорію «випускник поточного року» або «випускник минулих років», відомості про заклад освіти (для випускників поточного року), відмітку про проходження НМТ під час додаткових сесій, указати на потребу створення особливих (спеціальних) умов, вибрати навчальний предмет і населений пункт для проходження НМТ (в Україні або за кордоном) та мову складання предметів сертифікаційної роботи.
- Завантажити сканкопії або фотокопії документа, що підтверджує освіту (для цьогорічних випускників - довідка з місця навчання, для інших - дипломи або виписки з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО), довідка про мову навчання (для вступників, які бажають отримати завдання сертифікаційної роботи з деяких предметів іншою мовою) та медичний висновок для осіб з особливими освітніми потребами, якщо потрібні спеціальні умови для проходження тестування.
- Підтвердити бажання взяти участь в НМТ і надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти, натиснувши на відповідну кнопку в сервісі.
Як відомо, учасники НМТ-2025 виконуватимуть завдання з чотирьох предметів: три обов’язкові (українська мова, математика, історія України) та один на вибір.
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НМТ-2025: як підготуватися до складання тесту з історії України04.11.24, 18:04 • 19653 перегляди