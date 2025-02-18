У вишах в рази побільшало студентів призовного віку: після масштабної перевірки відраховано 23 тисячі з них
Київ • УНН
Держслужба якості освіти виявила масові порушення при перевірці зарахування чоловіків призовного віку у ЗВО. За результатами перевірок відраховано 23 тисячі студентів та відкрито 8 кримінальних проваджень.
За результатами перевірок вищих навчальних закладів України у низці виявили високу динаміку зарахування осіб чоловічої статі призовного віку і понад 23 тисячі студентів було відраховано. Про це повідомив голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак на брифінгу у вівторок, передає кореспондент УНН.
Ми побачили тенденцію, де майже в 10 разів зросла кількість абітурієнтів і студентів віком 25+ років. Це могло свідчити лише одне, що такі особи не мали на меті здобути якісну вищу освіту, але мали на меті все ж таки вирішити якісь інші свої задачі, які не були повʼязані з якісною вищою освітою. На превелику шкоду, багато питань підтвердилося в цій частині
Зокрема, за його словами, було проведено перевірку 26 ЗВО, у 19 з яких зафіксовано високу динаміку зарахування осіб чоловічої статі призовного віку.
Під час перевірок, за даними Гурака, виявили такі порушення:
- Зарахування студентів без складання НМТ або ЗНО на спеціальності, де це є обов’язковою вимогою.
- Випадки відрахування на третьому курсі з подальшим поновленням на другому курсі.
- Схема «вічного магістра», коли студенти напередодні закінчення магістратури відраховувалися та знову вступали на перший курс.
- Порушення щодо відвідуваності занять та складання сесій.
З закладів освіти було відраховано понад 23 тисячі таких студентів. Окрім того, були підтверджені порушення щодо відсутності відстрочки у 1869 здобувачів вищої освіти. І за наслідками наших перевірок було відкрито 8 кримінальних проваджень щодо закладів вищої освіти. Окрім того, у двох закладах вищої освіти у 2024 було анульовано ліцензії на провадження освітньої діяльності
Студентів можуть відрахувати з вишів за відмову від практичної підготовки БЗВП - Міноборони25.01.25, 12:59 • 103033 перегляди