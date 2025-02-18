У вишах в рази побільшало студентів призовного віку: після масштабної перевірки відраховано 23 тисячі з них

За результатами перевірок вищих навчальних закладів України у низці виявили високу динаміку зарахування осіб чоловічої статі призовного віку і понад 23 тисячі студентів було відраховано. Про це повідомив голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак на брифінгу у вівторок, передає кореспондент УНН.

Ми побачили тенденцію, де майже в 10 разів зросла кількість абітурієнтів і студентів віком 25+ років. Це могло свідчити лише одне, що такі особи не мали на меті здобути якісну вищу освіту, але мали на меті все ж таки вирішити якісь інші свої задачі, які не були повʼязані з якісною вищою освітою. На превелику шкоду, багато питань підтвердилося в цій частині