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Студентів можуть відрахувати з вишів за відмову від практичної підготовки БЗВП - Міноборони

Студентів можуть відрахувати з вишів за відмову від практичної підготовки БЗВП - Міноборони

Київ • УНН

 • 103036 перегляди

Міноборони повідомило про можливе відрахування студентів-чоловіків за відмову від практичної військової підготовки. З вересня 2025 року запроваджується обов'язкова базова загальновійськова підготовка для студентів.

У разі відмови проходження практичної підготовки базової загальновійськової підготовки студентом чоловічої статі - його можуть відрахувати з закладу освіти. Про це повідомило Міністерство оборони України у суботу, пише УНН.

Деталі 

"Відмова здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти відповідно до законодавства", - зазначили у Міноборони.

Нагадаємо 

З вересня 2025 року в Україні запроваджується базова загальновійськова підготовка для студентів тривалістю 300 годин. 

Теорію БЗВП мають проходити як чоловіки, так і жінки. Утім, практичний курс є обов’язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров’я.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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