Студентів можуть відрахувати з вишів за відмову від практичної підготовки БЗВП - Міноборони
Київ • УНН
Міноборони повідомило про можливе відрахування студентів-чоловіків за відмову від практичної військової підготовки. З вересня 2025 року запроваджується обов'язкова базова загальновійськова підготовка для студентів.
У разі відмови проходження практичної підготовки базової загальновійськової підготовки студентом чоловічої статі - його можуть відрахувати з закладу освіти. Про це повідомило Міністерство оборони України у суботу, пише УНН.
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"Відмова здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти відповідно до законодавства", - зазначили у Міноборони.
Нагадаємо
З вересня 2025 року в Україні запроваджується базова загальновійськова підготовка для студентів тривалістю 300 годин.
Теорію БЗВП мають проходити як чоловіки, так і жінки. Утім, практичний курс є обов’язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров’я.