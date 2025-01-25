Студентов могут отчислить из вузов за отказ от практической подготовки БОВП - Минобороны
Киев • УНН
Министерство обороны сообщило о возможном отчислении студентов-мужчин за отказ от практической военной подготовки. С сентября 2025 года вводится обязательная базовая общевойсковая подготовка для студентов.
В случае отказа от прохождения практической подготовки базовой общевойсковой подготовки студентом мужского пола - его могут отчислить из учебного заведения. Об этом сообщило Министерство обороны Украины в субботу, пишет УНН.
Детали
"Отказ соискателя образования мужского пола, признанного годным к военной службе, от прохождения практической подготовки базовой подготовки является основанием для его отчисления из учебного заведения в соответствии с законодательством", - отметили в Минобороны.
Напомним
С сентября 2025 года в Украине вводится базовая общевойсковая подготовка для студентов продолжительностью 300 часов.
Теорию БОВП должны проходить как мужчины, так и женщины. Однако практический курс является обязательным только для мужчин, признанных годными к военной службе по состоянию здоровья.