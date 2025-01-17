БЗВП для студентів стартує у вересні: скільки триватиме та які будуть курси
Київ • УНН
З вересня 2025 року в Україні запроваджується базова загальновійськова підготовка для студентів тривалістю 300 годин. Теорію проходитимуть усі, а практику - чоловіки та жінки за бажанням.
Базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів, що розпочнеться з вересня 2025 року, триватиме 300 академічних годин. Про це повідомляє Міністерство оборони України, пише УНН.
Деталі
"Базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів вищих навчальних закладів розпочнеться з вересня 2025 року і передбачає 300 академічних годин", - повідомили у Міноборони.
Серед яких 90 годин становитиме теорія у закладах освіти, а решта, 210 годин - практика у військових частинах і центрах.
"Теорію мають пройти всі студенти - і чоловіки, і жінки. Практичний же курс є обов’язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров’я. Жінки проходитимуть практику тільки за власним бажанням і після проходження медичного огляду", - зазначив заступник міністра оборони України Сергій Мельник.
Основними курсами, на яких готуватимуться студенти, будуть:
- тактична, розвідувальна та психологічна підготовка
- основи військової дисципліни
- домедична допомога
- поводження зі зброєю
Також, після проходження БЗВП, студенти складають військову присягу та отримають сертифікат і військо-облікову спеціальність.
Доповнення
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