БЗВП для студентів стартує у вересні: скільки триватиме та які будуть курси

Базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів, що розпочнеться з вересня 2025 року, триватиме 300 академічних годин. Про це повідомляє Міністерство оборони України, пише УНН.

Деталі

"Базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів вищих навчальних закладів розпочнеться з вересня 2025 року і передбачає 300 академічних годин", - повідомили у Міноборони.

Серед яких 90 годин становитиме теорія у закладах освіти, а решта, 210 годин - практика у військових частинах і центрах.

"Теорію мають пройти всі студенти - і чоловіки, і жінки. Практичний же курс є обов’язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров’я. Жінки проходитимуть практику тільки за власним бажанням і після проходження медичного огляду", - зазначив заступник міністра оборони України Сергій Мельник.

Основними курсами, на яких готуватимуться студенти, будуть:

тактична, розвідувальна та психологічна підготовка

основи військової дисципліни

домедична допомога

поводження зі зброєю

Також, після проходження БЗВП, студенти складають військову присягу та отримають сертифікат і військо-облікову спеціальність.

Доповнення

15 січня 2025 Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік №12076. Документ, зокрема, передбачає системне впровадження базової загальновійськової підготовки для студентів - здобувачів вищої освіти.

Зеленський підписав закон про особливості взяття на військовий облік: що зміниться для 17-річних юнаків, а також для жінок