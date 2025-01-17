БЗВП для студентов стартует в сентябре: сколько продлится и какие будут курсы
Киев • УНН
С сентября 2025 года в Украине вводится базовая общевойсковая подготовка для студентов продолжительностью 300 часов. Теорию будут проходить все, а практику - мужчины и женщины по желанию.
Базовая общевойсковая подготовка (БОВП) для студентов, которая начнется с сентября 2025 года, будет длиться 300 академических часов. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.
Детали
«Базовая общевойсковая подготовка (БОВП) для студентов высших учебных заведений начнется с сентября 2025 года и предусматривает 300 академических часов», - сообщили в Минобороны.
Среди которых 90 часов составит теория в учебных заведениях, а остальные, 210 часов - практика в воинских частях и центрах.
«Теорию должны пройти все студенты - и мужчины, и женщины. Практический же курс является обязательным только для мужчин, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья. Женщины будут проходить практику только по собственному желанию и после прохождения медицинского осмотра», - отметил заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник.
Основными курсами, на которых будут готовиться студенты, будут:
- тактическая, разведывательная и психологическая подготовка
- основы воинской дисциплины
- домедицинская помощь
- обращение с оружием
Также, после прохождения БЗВП, студенты принимают военную присягу и получат сертификат и военно-учетную специальность.
Дополнение
15 января 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» относительно особенностей взятия граждан Украины на воинский учет №12076. Документ, в частности, предусматривает системное внедрение базовой общевойсковой подготовки для студентов - соискателей высшего образования.
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