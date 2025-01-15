Зеленский подписал закон об особенностях постановки на воинский учет: что изменится для 17-летних юношей, а также для женщин
Киев • УНН
Зеленский подписал закон об особенностях постановки на воинский учет через «Резерв+» или ТЦК. 17-летние юноши должны стать на учет, а женщины могут сделать это добровольно.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об особенностях постановки на воинский учет призывников, согласно которому, в частности, 17-летние юноши должны будут встать на воинский учет через "Резерв+" или ТЦК. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт Верховной Рады.
В законопроекте №12076 указывается, что ежегодно с 1 января по 31 июля юноши, которым в год постановки на воинский учет исполняется, ставятся на воинский учет призывников с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов путем:
- прохождения электронной идентификации и уточнения своих персональных данных средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста (через Резерв+);
- личной явки в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки с предоставлением необходимых документов.
В редакции к первому чтению указывалось, что если мужчины в возрасте 17 лет не встали на воинский учет в период с января по июль, то они ставятся на него только после личной явки в ТЦК с одновременным привлечением к ответственности в соответствии с законом, при условии достижения ими 18-летнего возраста.
Однако ко второму чтению эта норма была несколько переписана, и в окончательном варианте она звучит так: граждане Украины, которые не встали на воинский учет призывников в период с января по июль, ставятся на воинский учет призывников только после ТЦК.
Кроме того, женщины, пригодные к прохождению военной службы и изъявившие желание проходить базовую военную службу, ставятся на воинский учет призывников добровольно.
Этот Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Напомним
Верховная Рада приняла закон об особенностях воинского учета 9 января.
Штрафы для 17-летних парней, которые вовремя не станут на учет: что говорят нардепы и что говорит законопроект09.01.25, 20:48 • 28313 просмотров