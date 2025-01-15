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Зеленский подписал закон об особенностях постановки на воинский учет: что изменится для 17-летних юношей, а также для женщин

Зеленский подписал закон об особенностях постановки на воинский учет: что изменится для 17-летних юношей, а также для женщин

Киев  •  УНН

 • 3937 просмотра

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Зеленский подписал закон об особенностях постановки на воинский учет через «Резерв+» или ТЦК. 17-летние юноши должны стать на учет, а женщины могут сделать это добровольно.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об особенностях постановки на воинский учет призывников, согласно которому, в частности, 17-летние юноши должны будут встать на воинский учет через "Резерв+" или ТЦК. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт Верховной Рады.

В законопроекте №12076 указывается, что ежегодно с 1 января по 31 июля юноши, которым в год постановки на воинский учет исполняется, ставятся на воинский учет призывников с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов путем:

  • прохождения электронной идентификации и уточнения своих персональных данных средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста (через Резерв+);
    • личной явки в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки с предоставлением необходимых документов.

      В редакции к первому чтению указывалось, что если мужчины в возрасте 17 лет не встали на воинский учет в период с января по июль, то они ставятся на него только после личной явки в ТЦК с одновременным привлечением к ответственности в соответствии с законом, при условии достижения ими 18-летнего возраста.

      Однако ко второму чтению эта норма была несколько переписана, и в окончательном варианте она звучит так: граждане Украины, которые не встали на воинский учет призывников в период с января по июль, ставятся на воинский учет призывников только после ТЦК.

      Кроме того, женщины, пригодные к прохождению военной службы и изъявившие желание проходить базовую военную службу, ставятся на воинский учет призывников добровольно.

      Этот Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

      Напомним

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      Татьяна Краевская

      Татьяна Краевская

      Общество
      verkhovna-radaВерховная Рада
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