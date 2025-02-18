В вузах в разы увеличилось число студентов призывного возраста: после масштабной проверки отчислено 23 тысячи из них

ukenru
Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика
10:35 • 36569 просмотра

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля
18 февраля, 04:00 • 116046 просмотра

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала
17 февраля, 16:37 • 124456 просмотра

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала

Эксклюзив
Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это
17 февраля, 15:23 • 125545 просмотра

Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это

Эксклюзив
Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине
17 февраля, 13:43 • 127396 просмотра

Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине

Эксклюзив
Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА
17 февраля, 10:05 • 127077 просмотра

Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА

Эксклюзив
Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля
17 февраля, 07:05 • 130264 просмотра

Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии
16 февраля, 16:43 • 142389 просмотра

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами
15 февраля, 19:18 • 201608 просмотра

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры
15 февраля, 13:16 • 169568 просмотра

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Европа готова "взять на себя инициативу" по предоставлению гарантий безопасности Украине

Европа готова "взять на себя инициативу" по предоставлению гарантий безопасности Украине

18 февраля, 02:07 • 103336 просмотра
Макрон: Без гарантий безопасности для Украины новые соглашения могут повторить судьбу Минских

Макрон: Без гарантий безопасности для Украины новые соглашения могут повторить судьбу Минских

18 февраля, 03:58 • 105704 просмотра
рф требует от Украины новых территориальных уступок - ISW

рф требует от Украины новых территориальных уступок - ISW

18 февраля, 05:24 • 103860 просмотра
Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

07:53 • 103962 просмотра
Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

08:14 • 107867 просмотра
публикации
Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

08:14 • 107867 просмотра
Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

17 февраля, 08:40 • 155197 просмотра
Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

16 февраля, 05:00 • 192181 просмотра
День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

15 февраля, 05:34 • 227764 просмотра
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
Эксклюзив

14 февраля, 13:51 • 347399 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

07:53 • 103962 просмотра
Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

18 февраля, 04:00 • 116046 просмотра
«Конклав» и „Бруталист“ триумфовали на BAFTA 2025: по 4 награды каждому

«Конклав» и „Бруталист“ триумфовали на BAFTA 2025: по 4 награды каждому

17 февраля, 18:10 • 106246 просмотра
Меган Маркл стремилась стать защитницей бедных, как принцесса Диана - Daily Mail

Меган Маркл стремилась стать защитницей бедных, как принцесса Диана - Daily Mail

17 февраля, 11:37 • 122390 просмотра
Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера с комедийной драмой для Netflix

Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера с комедийной драмой для Netflix

17 февраля, 10:57 • 120992 просмотра
Актуальное
В вузах в разы увеличилось число студентов призывного возраста: после масштабной проверки отчислено 23 тысячи из них

В вузах в разы увеличилось число студентов призывного возраста: после масштабной проверки отчислено 23 тысячи из них

Киев  •  УНН

 • 9821 просмотра

Read in English

Госслужба качества образования выявила массовые нарушения при проверке зачисления мужчин призывного возраста в ЗВО. По результатам проверок отчислено 23 тысячи студентов и открыто 8 уголовных производств.

По результатам проверок высших учебных заведений Украины в ряде обнаружили высокую динамику зачисления лиц мужского пола призывного возраста и более 23 тысяч студентов были отчислены. Об этом сообщил председатель Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак на брифинге во вторник, передает корреспондент УНН.

Мы увидели тенденцию, где почти в 10 раз выросло количество абитуриентов и студентов в возрасте 25+ лет. Это могло свидетельствовать лишь одно, что такие лица не имели целью получить качественное высшее образование, но имели целью все же решить какие-то другие свои задачи, которые не были связаны с качественным высшим образованием. К большому сожалению, многие вопросы подтвердились в этой части

- отметил Гурак.

В частности, по его словам, была проведена проверка 26 УВО, в 19 из которых зафиксирована высокая динамика зачисления лиц мужского пола призывного возраста.

Во время проверок, по данным Гурака, обнаружили следующие нарушения:

  • Зачисление студентов без сдачи НМТ или ВНО на специальности, где это является обязательным требованием.
    • Случаи отчисления на третьем курсе с последующим восстановлением на втором курсе.
      • Схема «вечного магистра», когда студенты накануне окончания магистратуры отчислялись и снова поступали на первый курс.
        • Нарушения по посещаемости занятий и сдачи сессий.

          Из учебных заведений было отчислено более 23 тысяч таких студентов. Кроме того, были подтверждены нарушения об отсутствии отсрочки у 1869 соискателей высшего образования. И по результатам наших проверок было открыто 8 уголовных производств в отношении высших учебных заведений. Кроме того, в двух учреждениях высшего образования в 2024 были аннулированы лицензии на осуществление образовательной деятельности

          - сказал Гурак.

          Студентов могут отчислить из вузов за отказ от практической подготовки БОВП - Минобороны25.01.25, 12:59 • 102899 просмотров

          Алина Волянская

          Алина Волянская

          ОбществоКриминал и ЧП
          ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
          ukrainaУкраина

          Обратиться по вопросам размещения рекламы