В вузах в разы увеличилось число студентов призывного возраста: после масштабной проверки отчислено 23 тысячи из них

По результатам проверок высших учебных заведений Украины в ряде обнаружили высокую динамику зачисления лиц мужского пола призывного возраста и более 23 тысяч студентов были отчислены. Об этом сообщил председатель Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак на брифинге во вторник, передает корреспондент УНН.

Мы увидели тенденцию, где почти в 10 раз выросло количество абитуриентов и студентов в возрасте 25+ лет. Это могло свидетельствовать лишь одно, что такие лица не имели целью получить качественное высшее образование, но имели целью все же решить какие-то другие свои задачи, которые не были связаны с качественным высшим образованием. К большому сожалению, многие вопросы подтвердились в этой части - отметил Гурак.

В частности, по его словам, была проведена проверка 26 УВО, в 19 из которых зафиксирована высокая динамика зачисления лиц мужского пола призывного возраста.

Во время проверок, по данным Гурака, обнаружили следующие нарушения:

Зачисление студентов без сдачи НМТ или ВНО на специальности, где это является обязательным требованием.

Случаи отчисления на третьем курсе с последующим восстановлением на втором курсе.

Схема «вечного магистра», когда студенты накануне окончания магистратуры отчислялись и снова поступали на первый курс.

Нарушения по посещаемости занятий и сдачи сессий.

Из учебных заведений было отчислено более 23 тысяч таких студентов. Кроме того, были подтверждены нарушения об отсутствии отсрочки у 1869 соискателей высшего образования. И по результатам наших проверок было открыто 8 уголовных производств в отношении высших учебных заведений. Кроме того, в двух учреждениях высшего образования в 2024 были аннулированы лицензии на осуществление образовательной деятельности - сказал Гурак.

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