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Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
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В Украине создали Экспертную группу по обеспечению гендерного равенства в футболе: что известно
Украинская ассоциация футбола создала Экспертную группу по вопросам гендерного равенства в футболе с целью обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в футболе.
Генштаб: 74 боевых столкновения на украинском фронте за сутки, бойцы ВСУ держат оборону на ключевых направлениях
Украинские военные отразили 74 вражеских обстрела по всему фронту, в том числе 18 на Новопавловском и 14 на Авдеевском направлениях, тогда как российско-террористические войска нанесли 7 ракетных ударов, 67 авиаударов и 79 раз открывали огонь из реактивных систем залпового огня.
Женское движение призывает изменить статью уголовного кодекса Грузии об изнасиловании
Женское движение в Грузии призывает внести изменения в определение изнасилования в Уголовном кодексе, требуя, чтобы оно базировалось на концепции полового акта без согласия, а не принудительного сексуального акта, чтобы оно соответствовало международным стандартам и позволяло лучше реагировать на случаи сексуального насилия.
В оккупированном Донецке нехватка водителей общественного транспорта из-за мобилизации - ЦНС
Из-за мобилизации большей части мужского населения в армию оккупанта и отсутствия жилищных условий, в оккупированном россией Донецке ощущается нехватка водителей общественного транспорта и транспортных средств.
Экс-замглавы ОП Кирилл Тимошенко стал советником министра обороны Рустема Умерова - СМИ
Кирилл Тимошенко, бывший заместитель главы Офиса президента, начал работать советником министра обороны Рустема Умерова, сосредоточившись на вопросах медиа, коммуникаций и координации информационной политики Минобороны и Вооруженных сил во время военного положения.
Жена Медведчука Оксана Марченко открыла киностудию в рф - "Схемы"
Оксана Марченко, жена бывшего народного депутата Украины Виктора Медведчука, стала владелицей российской кинокомпании "Вервица фильм".
Третья штурмовая показала как работают "боги войны" на Авдеевском направлении
Третья штурмовая бригада опубликовала видео, демонстрирующее успешные артиллерийские удары украинских войск по позициям российской пехоты на Авдеевском направлении, демонстрируя, как действуют украинские "боги войны" на этом участке.
В Херсоне семья празднуя 8 марта спаслась от гибели
Семья в Херсоне чудом избежала смерти, когда в их квартиру попал вражеский снаряд через несколько минут после того, как они вышли отпраздновать 8 марта на летнюю кухню.
россияне увеличивают интенсивность боевых действий в Украине - разведка Эстонии
Российские оккупационные войска в Украине увеличили темпы своих операций, но не смогли достичь конкретных оперативно-тактических целей, достигнув лишь незначительных успехов в Луганской и Донецкой областях.
Зеленский и Эрдоган встретились в Стамбуле: о чем будут говорить
Президент Зеленский встретился с президентом Эрдоганом в Стамбуле, чтобы обсудить обеспечение безопасного судоходства в Черном море для глобальной продовольственной безопасности, укрепление двустороннего сотрудничества и совместного оборонного производства, а также освобождение украинских военнопленных и политических заключенных, удерживаемых россией.