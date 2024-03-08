В Украине создали Экспертную группу по обеспечению гендерного равенства в футболе: что известно

Украинская ассоциация футбола создала Экспертную группу по обеспечению гендерного равенства в футболе, цель которой - обеспечить равенство прав и возможностей женщин и мужчин в футболе. Об этом говорится на сайте УАФ, передает УНН.

Футбол ответственен за все сферы устойчивого развития демократического общества, в частности - за развитие равенства прав и возможностей женщин и мужчин. Осознавая это, 8 марта 2024 года УАФ сделала исторический шаг - создала экспертную группу, цель которой - обеспечение равенства прав и возможностей женщин и мужчин (гендерного равенства) в футболе. Ведь мировая и европейская футбольная семья живет философией "Футбол для всех - говорится в сообщении.

В УАФ отметили, что в гендерном вопросе это означает как равноценный доступ женщин к игре в футбол как профессиональных спортсменок, без предубеждений относительно "неженского вида спорта", так и полноправность при выборе футбола как карьерной возможности - возможность выбрать карьеру менеджера футбольной организации, тренера, арбитра, врача и т.д., а также быть вовлеченными в сферу принятия решений.

Задачами группы будет актуализация проблемы и работа с гендерными стереотипами, реагирование на случаи сексизма и гендерно обусловленного насилия, международное сотрудничество для привлечения удачного опыта

В состав группы, координатором которой является начальник службы взаимодействия с УЕФА и ФИФА, Елизавета Степанюк, вошли первый вице-президент УАФ Павел Бойчук, генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко, а также руководители и руководительницы ключевых департаментов и направлений работы УАФ.

Напомним,

В феврале состоялось первое заседание украинской рабочей группы "Платформы обеспечения гендерного мейнстриминга и инклюзии в восстановлении". Участники обсудили ключевые цели и задачи для гендерно ответственного и инклюзивного восстановления Украины.