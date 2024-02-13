Робоча група визначила ключові пріоритети для забезпечення гендерної рівності та інклюзії у відновленні України
Київ • УНН
Відбулося перше засідання української робочої групи "Платформи забезпечення гендерного мейнстрімінгу та інклюзії у відновленні". Учасники обговорили ключові цілі та завдання для гендерно відповідального та інклюзивного відновлення України.
На першому засіданні робочої групи "Платформи забезпечення гендерного мейнстримінгу та інклюзії у відновленні" було визначено ключові пріоритети роботи. Про це повідомляє Служба Віце-прем'єр-міністра України, передає УНН.
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12 лютого 2024 року відбулося установче засідання робочої групи "Платформи забезпечення гендерного мейнстрімінгу та інклюзії у відновленні". Захід був проведений під керівництвом Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.
Ми вже проробили значну роботу у сфері забезпечення гендерної рівності. Проте у часи щоденної боротьби з ворогом, а також повоєнного відновлення та у контексті процесу вступу України до ЄС, маємо чимало нових завдань та пріоритетів. Сьогодні важливо скоординуватись та визначити основні напрями нашої подальшої спільної роботи
Серед ключових пріоритетів робочої групи було визначено:
1. Посилення ефективності координації між державними органами, міжнародними організаціями, фондами та структурами з метою забезпечення гендерного мейнстрімінгу та інклюзії у відновленні.
2. Підготовка законодавчих пропозицій щодо забезпечення гендерної рівності та інклюзії під час реалізації плану відновлення України.
3. Забезпечення гендерної рівності та інклюзії у відновленні через збір статистичної інформації та інші заходи.