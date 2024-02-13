Рабочая группа определила ключевые приоритеты для обеспечения гендерного равенства и инклюзии в восстановлении Украины

На первом заседании рабочей группы "Платформы обеспечения гендерного мейнстриминга и инклюзии в восстановлении" были определены ключевые приоритеты работы. Об этом сообщает Служба Вице-премьер-министра Украины, передает УНН.

Детали

12 февраля 2024 года состоялось учредительное заседание рабочей группы "Платформы обеспечения гендерного мейнстриминга и инклюзии в восстановлении". Мероприятие было проведено под руководством Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

Мы уже проделали значительную работу в сфере обеспечения гендерного равенства. Однако во времена ежедневной борьбы с врагом, а также послевоенного восстановления и в контексте процесса вступления Украины в ЕС, имеем немало новых задач и приоритетов. Сегодня важно скоординироваться и определить основные направления нашей дальнейшей совместной работы - отметила Ольга Стефанишина.

Среди ключевых приоритетов рабочей группы были определены:

1. Усиление эффективности координации между государственными органами, международными организациями, фондами и структурами с целью обеспечения гендерного мейнстриминга и инклюзии в восстановлении.

2. Подготовка законодательных предложений по обеспечению гендерного равенства и инклюзии при реализации плана восстановления Украины.

3. Обеспечение гендерного равенства и инклюзии в восстановлении через сбор статистической информации и другие мероприятия.