В Україні створили Експертну групу із забезпечення гендерної рівності у футболі: що відомо
Київ • УНН
Українська асоціація футболу створила Експертну групу з питань гендерної рівності у футболі з метою забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у футболі.
Українська асоціація футболу створила Експертну групу із забезпечення гендерної рівності у футболі, що має на меті забезпечити рівність прав і можливостей жінок і чоловіків у футболі. Про це йдеться на сайті УАФ, передає УНН.
Футбол відповідальний за всі сфери сталого розвитку демократичного суспільства, зокрема - за розвиток рівності прав і можливостей жінок та чоловіків. Усвідомлюючи це, 8 березня 2024 року УАФ зробила історичний крок - створила експертну групу, мета якої - забезпечення рівності прав і можливостей жінок і чоловіків (гендерної рівності) у футболі. Адже світова та європейська футбольна родина живе філософією "Футбол для всіх"
В УАФ зазначили, що у гендерному питанні це означає як рівноцінний доступ жінок до гри у футбол як професійних спортсменок, без упереджень щодо "нежіночого виду спорту", так і повноправність при виборі футболу як кар’єрної можливості - змога обрати кар'єру менеджерки футбольної організації, тренерки, арбітрині, лікарки тощо, а також бути залученими до сфери прийняття рішень.
Завданнями групи буде актуалізація проблеми та робота з гендерними стереотипами, реагування на випадки сексизму та гендерно зумовленого насильства, міжнародна співпраця для залучення вдалого досвіду
До складу групи, координатором якої є начальник служби взаємодії з УЄФА та ФІФА, Єлизавета Степанюк, увійшли перший віце-президент УАФ Павло Бойчук, генеральний секретар УАФ Ігор Грищенко, а також керівники та керівниці ключових департаментів та напрямів роботи УАФ.
Нагадаємо
В лютому відбулося перше засідання української робочої групи "Платформи забезпечення гендерного мейнстрімінгу та інклюзії у відновленні". Учасники обговорили ключові цілі та завдання для гендерно відповідального та інклюзивного відновлення України.