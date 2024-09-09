В Украине сегодня не планируют отключений света, за сутки рф атаковала энергообъекты в 7 областях

Сегодня, 9 сентября, в Украине отключений электроэнергии не запланировано. За прошедшие сутки армия рф атаковала энергетические объекты в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. По состоянию на утро понедельника из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 538 населенных пунктов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минэнерго и Укрэнерго.

Генерация и потребление

Сегодня отключения электроэнергии не планируются. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих облэнерго - говорится в сообщении Минэнерго.

Впрочем украинцев призвали и в дальнейшем экономно и ответственно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы - с 17:00 до 22:00

Последствия обстрелов рф

За минувшие сутки враг атаковал энергетические объекты в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

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В Днепропетровской и Харьковской областях из-за обстрелов были обесточены подстанции и потребители. Питание частично восстановлено.

В Донецкой области во время обстрела обесточивалось несколько подстанций, а также шахта. На момент инцидента в шахте оставались 74 работника, все выведены на поверхность.

В Черниговской области в результате обстрела, отключились воздушные линии, обесточивались 3,1 тысячи абонентов в 3 населенных пунктах.

Как добавили в Укрэнерго, из-за боевых действий и по другим причинам сегодня утром полностью или частично обесточены 538 населенных пунктов.

Импорт и экспорт

Экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится.

На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы максимальной мощностью в отдельные часы 1287 МВт.

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