В Украине сегодня не планируют отключений света, за сутки рф атаковала энергообъекты в 7 областях
Киев • УНН
Минэнерго сообщает об отсутствии плановых отключений электроэнергии в Украине 9 сентября. Из-за обстрелов РФ и других причин 538 населенных пунктов остаются полностью или частично обесточенными.
Сегодня, 9 сентября, в Украине отключений электроэнергии не запланировано. За прошедшие сутки армия рф атаковала энергетические объекты в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. По состоянию на утро понедельника из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 538 населенных пунктов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минэнерго и Укрэнерго.
Генерация и потребление
Сегодня отключения электроэнергии не планируются. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих облэнерго
Впрочем украинцев призвали и в дальнейшем экономно и ответственно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы - с 17:00 до 22:00
Последствия обстрелов рф
За минувшие сутки враг атаковал энергетические объекты в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.
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В Днепропетровской и Харьковской областях из-за обстрелов были обесточены подстанции и потребители. Питание частично восстановлено.
В Донецкой области во время обстрела обесточивалось несколько подстанций, а также шахта. На момент инцидента в шахте оставались 74 работника, все выведены на поверхность.
В Черниговской области в результате обстрела, отключились воздушные линии, обесточивались 3,1 тысячи абонентов в 3 населенных пунктах.
Как добавили в Укрэнерго, из-за боевых действий и по другим причинам сегодня утром полностью или частично обесточены 538 населенных пунктов.
Импорт и экспорт
Экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится.
На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы максимальной мощностью в отдельные часы 1287 МВт.
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