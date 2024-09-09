Часть Харькова обесточена из-за обстрелов рф: где нет света

В Харькове в результате ночного вражеского удара частично обесточены Северная Салтовка и район поселка Жуковского. Свет обещают вернуть в течение нескольких часов, сообщили в понедельник в «Харьковоблэнерго», передает УНН.

Уважаемые потребители! Сообщаем, что в результате ночного вражеского удара частично обесточены Северная Салтовка и район пос. Жуковского в г. Харькове. Специалисты АО «Харьковоблэнерго» работают над восстановлением электроснабжения и в течение нескольких часов вернут свет обесточенным потребителям - говорится в сообщении «Харьковоблэнерго».

Дополнение

российские войска в ночь на 9 сентября обстреляли Харьков и Харьковский район, обошлось без пострадавших, повреждены дома. В результате вражеских ударов за прошедшие сутки, 8 сентября, погибла одна женщина, еще 16 человек пострадали, среди которых 8-летний ребенок и 16-летний подросток.