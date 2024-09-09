Частина Харкова знеструмлена через обстріл рф: де немає світла
Київ • УНН
Внаслідок нічного обстрілу рф частково знеструмлено Північну Салтівку та район селища Жуковського в Харкові. "Харківобленерго" обіцяє відновити електропостачання протягом кількох годин.
У Харкові внаслідок нічного ворожого удару частково знеструмлено Північну Салтівку та район селища Жуковського. Світло обіцяють повернути протягом декількох годин, повідомили у понеділок у "Харківобленерго", передає УНН.
Шановні споживачі! Повідомляємо, що внаслідок нічного ворожого удару частково знеструмлено Північну Салтівку та район сел. Жуковського у м. Харкові. Фахівці АТ "Харківобленерго" працюють над відновленням електропостачання та протягом декількох годин повернуть світло знеструмленим споживачам
Доповнення
російські війська у ніч на 9 вересня обстріляли Харків та Харківський район, обійшлося без постраждалих, пошкоджені будинки. Внаслідок ворожих ударів минулої доби, 8 вересня, загинула одна жінка, ще 16 людей постраждали, серед яких 8- річна дитина та 16-річний підліток.