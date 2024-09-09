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Частина Харкова знеструмлена через обстріл рф: де немає світла

Частина Харкова знеструмлена через обстріл рф: де немає світла

Київ • УНН

 • 19205 перегляди

Внаслідок нічного обстрілу рф частково знеструмлено Північну Салтівку та район селища Жуковського в Харкові. "Харківобленерго" обіцяє відновити електропостачання протягом кількох годин.

У Харкові внаслідок нічного ворожого удару частково знеструмлено Північну Салтівку та район селища Жуковського. Світло обіцяють повернути протягом декількох годин, повідомили у понеділок у "Харківобленерго", передає УНН

Шановні споживачі! Повідомляємо, що внаслідок нічного ворожого удару частково знеструмлено Північну Салтівку та район сел. Жуковського у м. Харкові.  Фахівці АТ "Харківобленерго" працюють над відновленням електропостачання та протягом декількох годин повернуть світло знеструмленим споживачам

- йдеться у повідомленні "Харківобленерго".

Доповнення 

російські війська у ніч на 9 вересня обстріляли Харків та Харківський район, обійшлося без постраждалих, пошкоджені будинки. Внаслідок ворожих ударів минулої доби, 8 вересня, загинула одна жінка, ще 16 людей постраждали, серед яких 8- річна дитина та 16-річний підліток.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна

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