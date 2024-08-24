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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина успевает подготовиться к зимнему периоду - Минэнерго

Киев  •  УНН

24 августа 2024, 11:45  •  16392 просмотра

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Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина успевает подготовиться к зимнему периоду, несмотря на сложности. Ключевым фактором остаются вражеские обстрелы, но принимаются меры для восстановления и защиты энергосистем.

Исходя из того, какие Украина имеет планы по восстановлению генерации, построения дополнительной генерации, уже есть видение, как будет пройдена эта зима. Украина успевает подготовиться к зимнему периоду. Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона в субботу, передает УНН.

Детали

Комментируя слова еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, которая заявляла, что некоторые города в Украине при такой разбитой энергетике могут оказаться непригодными к жизни, Галущенко ответил, что ключевое влияние на энергосистему оказывают обстрелы, и в Минэнерго это понимают.

"Относительно того, какие мы имеем планы по восстановлению генерации, по построению дополнительной генерации, мы видим, как мы пройдем эту зиму. Мы успеваем подготовиться. Единственный вопрос - это влияние обстрелов, и даже не сам факт обстрелов, а насколько они могут нанести нам вред", - сказал Галущенко.

Он отметил, что сейчас стоит вопрос максимального восстановления энергосистем, а также их защита.

"Второе - распределенная генерация. Децентрализованная, которая является более сложной целью для врага и является локальной, и она может обеспечить электропитание в определенном регионе, даже в случае разделения системы. Для нас является важным фактором, что эта генерация, которая является локальной, должна обеспечить критическую инфраструктуру. Надо готовиться к сложной зиме. К сожалению, эта зима действительно будет сложнее, чем предыдущая. Но, мы должны пытаться иметь возможность автономного обеспечения. Мы же со своей стороны сделаем все, чтобы это не понадобилось", - добавил Галущенко.

Напомним

Графики отключения света применять сегодня не планируется. В результате вражеских обстрелов обесточены более 19 тысяч абонентов в трех областях.

Павел Башинский

Павел Башинский

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