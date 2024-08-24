Графіків відключення світла не планується, понад 19 тис. споживачів знеструмлено через ворожі обстріли - Міненерго
Київ • УНН
Графіки відключення світла сьогодні не застосовуватимуться. Внаслідок ворожих обстрілів знеструмлено понад 19 тисяч абонентів у трьох областях, енергетики відновили живлення для 12 269 споживачів.
Графіки відключення світла застосовувати сьогодні не планується. Внаслідок ворожих обстрілів знеструмлено понад 19 тисяч абонентів у трьох областях, повідомили у суботу у Міненерго, пише УНН.
Генерація і споживання
"Сьогодні обмеження електроенергії для споживачів не плануються", - повідомили у Міненерго.
У міністерстві нагадали, що після планового ремонту та перезавантаження ядерного палива до енергосистеми підключено ще один атомний блок, що додасть 1000 МВт потужності. "Це підвищить стабільність енергосистеми та дозволить уникнути обмежень енергопостачання для споживачів", - вказали у відомстві.
При цьому українців закликали продовжувати ощадливо і раціонально використовувати електроенергію, особливо у вечірні пікові години споживання - з 17:00 до 22:00.
Наслідки обстрілів
Центральний регіон: внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено територію енергетичного об'єкта.
Східний регіон: після нічного ворожого обстрілу пошкоджено обладнання на одній із підстанцій.
Південно-східний регіон: в результаті бойових дій частково пошкоджено повітряну лінію.
Стан мереж
Західний регіон: через технологічні порушення вимикалась повітряна лінія. Живлення відновлено.
Надзвичайні ситуації
Тернопільська область: 58-річний електромонтер з експлуатації розподільних мереж загинув від ураження електрострумом під час підйому на опору для відрізання проводу.
Знеструмлення споживачів
Минулої доби енергетики відновили живлення для 12 269 споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій.
Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються без електропостачання 528 населених пунктів.
Внаслідок ворожих обстрілів знеструмлено понад 19 тисяч абонентів у трьох областях.
Ситуація на ЗАЕС
"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.61 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - вказали у Міненерго.
Імпорт
На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови максимальною потужністю в окремі години 1001 МВт.