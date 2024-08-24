Графиков отключения света не планируется, более 19 тыс. потребителей обесточены из-за вражеских обстрелов - Минэнерго

Графики отключения света применять сегодня не планируется. В результате вражеских обстрелов обесточены более 19 тысяч абонентов в трех областях, сообщили в субботу в Минэнерго, пишет УНН.

Генерация и потребление

«Сегодня ограничения электроэнергии для потребителей не планируются», - сообщили в Минэнерго.

В министерстве напомнили, что после планового ремонта и перезагрузки ядерного топлива к энергосистеме подключен еще один атомный блок, что добавит 1000 МВт мощности. «Это повысит стабильность энергосистемы и позволит избежать ограничений энергоснабжения для потребителей», - указали в ведомстве.

При этом украинцев призвали продолжать экономно и рационально использовать электроэнергию, особенно в вечерние пиковые часы потребления - с 17:00 до 22:00.

Последствия обстрелов

Центральный регион: в результате ракетного обстрела повреждена территория энергетического объекта.

Восточный регион: после ночного вражеского обстрела повреждено оборудование на одной из подстанций.

Юго-восточный регион: в результате боевых действий частично повреждена воздушная линия.

Состояние сетей

Западный регион: из-за технологических нарушений выключалась воздушная линия. Питание восстановлено.

Чрезвычайные ситуации

Тернопольская область: 58-летний электромонтер по эксплуатации распределительных сетей погиб от поражения электротоком во время подъема на опору для отрезания провода.

Обесточивание потребителей

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 12 269 потребителей, обесточенных в результате боевых действий.

Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остаются без электроснабжения 528 населенных пунктов.

В результате вражеских обстрелов обесточены более 19 тысяч абонентов в трех областях.

Ситуация на ЗАЭС

«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.61 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», - указали в Минэнерго.

Импорт

На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы максимальной мощностью в отдельные часы 1001 МВт.