Україна встигає підготуватись до зимового періоду - Міненерго

Виходячи з того, які Україна має плани з відновлення генерації, побудови додаткової генерації, уже є бачення, як буде пройдено цю зиму. Україна встигає підготуватись до зимового періоду. Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону у суботу, передає УНН.

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Коментуючи слова єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон, яка заявляла, що деякі міста в Україні при такій розбитій енергетиці можуть виявитися непридатними до життя, Галущенко відповів, що ключовий вплив на енергосистему завдають обстріли, і в Міненерго це розуміють.

"Стосовно того, які ми маємо плани по відновленню генерації, по побудові додаткової генерації, ми бачимо, як ми пройдемо цю зиму. Ми встигаємо підготуватися. Єдине питання - це вплив обстрілів, і навіть не сам факт обстрілів, а наскільки вони можуть завдати нам шкоди", - сказав Галущенко.

Він зазначив, що наразі стоїть питання максимального відновлення енергосистем, а також їх захист.

"Друге - розподілена генерація. Децентралізована, яка є більш складною ціллю для ворога і є локальна, і вона може забезпечити електроживлення у певному регіоні, навіть у разі поділу системи. Для нас є важливим фактором, що оця генерація, яка є локальна, має забезпечити критичну інфраструктуру. Треба готуватися до складної зими. На жаль, ця зима дійсно буде складнішою, ніж попередня. Але, ми повинні намагатись мати можливість автономного забезпечення. Ми ж зі свого боку зробимо все, аби це не знадобилось", - додав Галущенко.

Нагадаємо

Графіки відключення світла застосовувати сьогодні не планується. Внаслідок ворожих обстрілів знеструмлено понад 19 тисяч абонентів у трьох областях.