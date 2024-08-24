Україна встигає підготуватись до зимового періоду - Міненерго

ukenru
15:22 • 8937 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 19938 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 46574 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 52740 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 97167 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 146223 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 185223 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 269723 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166524 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 142208 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
82 %
750 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 77172 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 107006 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

25 березня, 09:11 • 87641 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 72271 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

10:16 • 64685 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 46574 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 137909 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 269723 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 203121 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 232274 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 9754 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 24897 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 27651 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 31701 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 49212 перегляди
Актуальне
Україна встигає підготуватись до зимового періоду - Міненерго

Україна встигає підготуватись до зимового періоду - Міненерго

Київ • УНН

 • 35780 перегляди

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна встигає підготуватись до зимового періоду, незважаючи на складнощі. Ключовим фактором залишаються ворожі обстріли, але вживаються заходи для відновлення та захисту енергосистем.

Виходячи з того, які Україна має плани з відновлення генерації, побудови додаткової генерації, уже є бачення, як буде пройдено цю зиму. Україна встигає підготуватись до зимового періоду. Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону у суботу, передає УНН.

Деталі

Коментуючи слова єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон, яка заявляла, що деякі міста в Україні при такій розбитій енергетиці можуть виявитися непридатними до життя, Галущенко відповів, що ключовий вплив на енергосистему завдають обстріли, і в Міненерго це розуміють.

"Стосовно того, які ми маємо плани по відновленню генерації, по побудові додаткової генерації, ми бачимо, як ми пройдемо цю зиму. Ми встигаємо підготуватися. Єдине питання - це вплив обстрілів, і навіть не сам факт обстрілів, а наскільки вони можуть завдати нам шкоди", - сказав Галущенко.

Він зазначив, що наразі стоїть питання максимального відновлення енергосистем, а також їх захист.

"Друге - розподілена генерація. Децентралізована, яка є більш складною ціллю для ворога і є локальна, і вона може забезпечити електроживлення у певному регіоні, навіть у разі поділу системи. Для нас є важливим фактором, що оця генерація, яка є локальна, має забезпечити критичну інфраструктуру. Треба готуватися до складної зими. На жаль, ця зима дійсно буде складнішою, ніж попередня. Але, ми повинні намагатись мати можливість автономного забезпечення. Ми ж зі свого боку зробимо все, аби це не знадобилось", - додав Галущенко.

Нагадаємо

Графіки відключення світла застосовувати сьогодні не планується. Внаслідок ворожих обстрілів знеструмлено понад 19 тисяч абонентів у трьох областях.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаЕкономіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$277.39
Brent
$72.44
Bitcoin
$88,084.30
S&P 500
$5,783.10
Газ TTF
$42.00
Золото
$3,058.29
Ethereum
$2,076.29