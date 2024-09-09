В Україні сьогодні не планують відключень світла, за добу рф атакувала енергообʼєкти у 7 областях
Київ • УНН
Міненерго повідомляє про відсутність планових відключень електроенергії в Україні 9 вересня. Через обстріли рф та інші причини 538 населених пунктів залишаються повністю або частково знеструмленими.
Сьогодні, 9 вересня, в Україні відключень електроенергії не заплановано. Минулої доби армія рф атакувала енергетичні обʼєкти у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Станом на ранок понеділка через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 538 населених пунктів. Про це УНН повідомляє із посиланням на Міненерго та Укренерго.
Генерація та споживання
Сьогодні відключення електроенергії не плануються. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго
Втім українців закликали і надалі економно та відповідально споживати електроенергію, особливо в пікові години — з 17:00 до 22:00
Наслідки обстрілів рф
За минулу добу ворог атакував енергетичні обʼєкти у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.
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У Дніпропетровській та Харківській областях через обстріли були знеструмлення підстанцій та споживачів. Живлення частково відновлено.
У Донецькій області під час обстрілу знеструмлювалось кілька підстанцій, а також шахта. На момент інциденту у шахті залишались 74 працівники, усіх виведено на поверхню.
У Чернігівській області внаслідок обстрілу, відключились повітряні лінії, знеструмлювались 3,1 тисячі абонентів у 3 населених пунктах.
Як додали в Укренерго, через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 538 населених пунктів.
Імпорт та експорт
Експорту електроенергії не відбувається та не передбачається.
На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови максимальною потужністю в окремі години 1287 МВт.
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