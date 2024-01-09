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В Украине с начала года из-за морозных дней увеличилось количество пожаров

Киев  •  УНН

09 январь 2024, 10:38  •  2869 просмотра

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В Украине наблюдается рост количества пожаров на 11,5% из-за увеличения использования обогревателей в холодную погоду.

Из-за морозных дней в Украине с начала года увеличилось количество пожаров. В течение суток фиксируют 153 пожара. Об этом сообщил  пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Из-за морозных дней с начала года увеличилось количество пожаров. Люди начали активно применять печное отопление, обогревательные приборы, камины и тому подобное. Мы фиксируем в течение суток 153 пожара. Если взять 2023 год, как раз взять эти сутки, то их было 132. С начала 2024 года нас зафиксировано 934 пожара по оперативным данным. В 2023 году в начале года фиксировалось 838 пожаров, то есть увеличение на 11,5%

- рассказал Хорунжий.

Он отметил, что также увеличилось количество погибших на пожарах.

"С начала года на пожарах погибло 56 человек. В 2023 году в начале года погиб 41 человек", - сказал Хорунжий.

Дополнение

 В Одесской области трое девочек отравились угарным газом из-за вероятного нарушения правил установки генератора.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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