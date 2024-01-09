В Украине с начала года из-за морозных дней увеличилось количество пожаров
Киев • УНН
В Украине наблюдается рост количества пожаров на 11,5% из-за увеличения использования обогревателей в холодную погоду.
Из-за морозных дней в Украине с начала года увеличилось количество пожаров. В течение суток фиксируют 153 пожара. Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Из-за морозных дней с начала года увеличилось количество пожаров. Люди начали активно применять печное отопление, обогревательные приборы, камины и тому подобное. Мы фиксируем в течение суток 153 пожара. Если взять 2023 год, как раз взять эти сутки, то их было 132. С начала 2024 года нас зафиксировано 934 пожара по оперативным данным. В 2023 году в начале года фиксировалось 838 пожаров, то есть увеличение на 11,5%
Он отметил, что также увеличилось количество погибших на пожарах.
"С начала года на пожарах погибло 56 человек. В 2023 году в начале года погиб 41 человек", - сказал Хорунжий.
Дополнение
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