В Україні з початку року через морозні дні збільшилась кількість пожеж

Через морозні дні в Україні з початку року збільшилась кількість пожеж. Протягом доби фіксують 153 пожежі. Про це повідомив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Через морозні дні від початку року збільшилась кількість пожеж. Люди почали активно застосовувати пічне опалення, обігрівальні прилади, каміни тощо. Ми фіксуємо протягом доби 153 пожежі. Якщо взяти 2023 рік, як раз взяти цю добу, то їх було 132. Від початку 2024 року нас зафіксовано 934 пожежі за оперативними даними. У 2023 році на початку року фіксувалося 838 пожеж, тобто збільшення на 11,5%