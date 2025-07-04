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В Украине рекордное за пять лет количество самозанятых: где больше всего

Киев • УНН

 • 374 просмотра

Количество самозанятых специалистов в Украине выросло на 4% с начала полномасштабной войны, достигнув 28,3 тысячи. За первые пять месяцев 2025 года они уплатили 292,29 миллиона гривен налогов, что на треть больше, чем в прошлом году.

В Украине рекордное за пять лет количество самозанятых: где больше всего

Почти 300 млн грн налога уже уплатили самозанятые в 2025 году, количество самозанятых растет с начала полномасштабной войны, свидетельствуют данные мониторингового сервиса Опендатабот, пишет УНН.

Детали

"28,3 тыс. специалистов, осуществляющих независимую профессиональную деятельность - то есть самозанятых - зарегистрировано сейчас в Украине. Это рекордный показатель за последние пять лет. С начала полномасштабной количество самозанятых выросло на 1,1 тысячи - примерно на 4%", - говорится в сообщении.

Где больше всего

Больше всего таких специалистов работает в Киеве - 4,2 тыс. Далее - Днепропетровщина - 2,5 тыс. и Одесская область - 2,4 тыс.

Сколько налогов заплатили

292,29 млн грн налогов уплатили в бюджет самозанятые за первые пять месяцев 2025 года. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом 603,16 млн грн налогов уплатили такие специалисты за прошлый 2024 год. Ежегодно сумма растет.

38 тыс. грн налогов, в среднем, уплатил один самозанятый на Львовщине в этом году. В Киеве - 33 тыс. грн, в Винницкой области - 31 тыс. грн. Стоит отметить, что независимые профессионалы составляют лишь 1,4% всех самозанятых лиц в Украине (вместе с ФЛП).

Повышение налогов для ФЛП не планируется - Минфин17.03.25, 10:58 • 63796 просмотров

Контекст

В апреле Кабмин одобрил законопроект о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Он предусматривает налогообложение доходов самозанятых, полученных от деятельности на цифровых платформах вроде Uklon, Bolt, OLX, Prom, Rozetka и т.д.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаФинансы
Львовская область
Винницкая область
Одесская область
Днепропетровская область
Украина
Киев
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