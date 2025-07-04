В Україні рекордна за п'ять років кількість самозайнятих: де найбільше
Київ • УНН
Кількість самозайнятих фахівців в Україні зросла на 4% з початку повномасштабної війни, досягнувши 28,3 тисячі. За перші п'ять місяців 2025 року вони сплатили 292,29 мільйона гривень податків, що на третину більше, ніж торік.
Майже 300 млн грн податку вже сплатили самозайняті у 2025 році, кількість самозайнятих росте від початку повномасштабної війни, свідчать дані моніторингового сервісу Опендатабот, пише УНН.
Деталі
"28,3 тис. фахівців, які провадять незалежну професійну діяльність - тобто самозайнятих - зареєстровано наразі в Україні. Це рекордний показник за останні п'ять років. Від початку повномасштабної кількість самозайнятих зросла на 1,1 тисячі - приблизно на 4%", - ідеться у повідомленні.
Де найбільше
Найбільше таких фахівців працює у Києві - 4,2 тис. Далі - Дніпропетровщина - 2,5 тис. та Одещина - 2,4 тис.
Скільки податків заплатили
292,29 млн грн податків сплатили до бюджету самозайняті за перші п'ять місяців 2025 року. Це на третину більше, ніж за аналогічний період торік. Загалом 603,16 млн грн податків сплатили такі фахівці за минулий 2024 рік. Щороку сума зростає.
38 тис. грн податків, у середньому, сплатив один самозайнятий на Львівщині цього року. У Києві - 33 тис. грн, на Вінниччині - 31 тис. грн. Варто зазначити, що незалежні професіонали становлять лише 1,4% усіх самозайнятих осіб в Україні (разом із фопами).
Підвищення податків для ФОПів не планується - Мінфін17.03.25, 10:58 • 63796 переглядiв
Контекст
У квітні Кабмін схвалив законопроєкт щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Він передбачає оподаткування доходів самозайнятих, отриманих від діяльності на цифрових платформах на кшталт Uklon, Bolt, OLX, Prom, Rozetka тощо.