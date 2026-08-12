В Украине разоблачили наркосиндикат - изъяли крупнейшую с начала полномасштабной войны партию кокаина
Киев • УНН
СБУ ликвидировала международный канал контрабанды наркотиков, задержав 10 участников. Стоимость изъятого кокаина и психотропов составляет около 70 млн грн.
Правоохранители разоблачили международный наркосиндикат, изъята крупнейшая с начала полномасштабной войны партия кокаина стоимостью около 70 млн грн, сообщили в СБУ в среду, пишет УНН.
Детали
По данным СБУ, речь идет о преступной группировке, организовавшей международный канал контрабанды тяжелых наркотиков из южной Европы в Украину. Ежемесячный "доход" от нелегального бизнеса составлял 15–20 миллионов гривен. Группировку нейтрализовали, отметили в СБУ.
В рамках спецоперации на территории Киевской, Днепропетровской и Львовской областей одновременно задержали 10 участников наркосиндиката, которые осуществляли сбыт ввезенных из-за границы оптовых партий кокаина, экстази и других психотропных веществ
По материалам дела, "координатором группировки на территории Украины оказался житель столицы. Он подыскивал на специализированных форумах "работников", которые за денежное вознаграждение осуществляли сбыт наркотиков в разных регионах Украины".
Как указали в СБУ, "во время проведения первой серии обысков у фигурантов изъято около 2 кг кокаина, а также другие запрещенные вещества, впоследствии, в тайниках злоумышленников обнаружено еще более 8 кг кокаина и других сильнодействующих средств". "Общая стоимость изъятого - около 70 млн грн", - указали в спецслужбе.
В настоящее время десяти задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные организованной группой
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
"Кроме того, задокументирована причастность трех граждан Украины, находящихся на территории Королевства Испания, к организации указанного канала наркотрафика. В настоящее время решается вопрос об их экстрадиции в Украину", - говорится в сообщении.
Комплексные мероприятия проводились под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры города Киева.
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