Спецоперация "Джентльмены-2026" - по всей Украине провели 435 обысков, ликвидировано 12 нарколабораторий
Киев • УНН
В 23 областях и Киеве завершилась спецоперация "Джентльмены-2026". Правоохранители изъяли почти 30 тысяч наркосодержащих растений и задержали 34 человека.
В 23 областях Украины и Киеве завершилась общегосударственная спецоперация "Джентльмены-2026", направленная на борьбу с наркоторговлей. Правоохранители провели 435 обысков, изъяли почти 30 тысяч наркосодержащих растений, более 170 килограммов готового каннабиса и задержали 34 человека. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
В рамках общегосударственной спецоперации "Джентльмены-2026" проведено 435 обысков в 23 областях и Киеве. Изъято почти 30 тысяч наркосодержащих растений, более 170 кг готового каннабиса, оружие, взрывчатку, автомобили и значительные суммы наличных. Задержано 34 человека, еще 74 уведомлены о подозрении
По имеющимся данным, спецоперация длилась с 22 июня по 13 июля 2026 года с целью выявления незаконных посевов наркосодержащих растений и пресечения деятельности лиц и групп, причастных к незаконному обороту каннабиса.
Во время обысков изъято 16 644 растения конопли, 12 988 растений снотворного мака и 172 кг готового каннабиса. Также ликвидировано 12 подпольных лабораторий по выращиванию наркотических растений в гроубоксах и с помощью гидропонных систем. Изъято специальное оборудование для выращивания, фасовки и подготовки наркотической продукции
По предварительным данным, из изъятых растений могли изготовить около 9,2 тонны наркотиков, или примерно 9 миллионов доз, тогда как их реализация на черном рынке могла принести более 60 млн гривен.
Кроме того, правоохранители изъяли автомобили, оружие, взрывчатку, а также 950 тыс. гривен, 12 тыс. евро и 11 тыс. долларов США. В порядке ст. 208 УПК Украины задержано 34 человека. О подозрении уведомлено 74 фигурантам по статьям 307, 309 и 310 УК Украины. После завершения экспертиз будет решаться вопрос об уведомлении о подозрении других участников
Напомним
В Киеве во время обыска в рамках расследования деятельности нарколабораторий мужчина начал угрожать правоохранителям гранатой. После переговоров его удалось задержать, а во время следственных действий в гаражном помещении обнаружили арсенал оружия и наркотические вещества.