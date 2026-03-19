В Украине продолжается кампания по декларированию незарегистрированного огнестрельного оружия и боеприпасов - МВД

В Украине продолжается кампания декларирования незарегистрированного огнестрельного оружия, которая позволяет легализовать владение и избежать уголовной ответственности. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что для того чтобы принять участие в программе, следует сообщить о находке или имеющемся оружии по номеру 102 или 112, и прибыть в ближайшее подразделение полиции для декларирования оружия или боеприпасов в течение 24 часов.

После декларирования оружие можно оставить себе на законных основаниях или добровольно сдать полиции.

Декларированию подлежит любое огнестрельное оружие, кроме нарезного калибра от 12,7 мм и более и боеприпасов к нему, пулеметов, огнеметов, минометов и других видов тяжелого вооружения, находящихся на вооружении военных - говорится в сообщении.

