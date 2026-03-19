В Украине продолжается кампания по декларированию незарегистрированного огнестрельного оружия и боеприпасов - МВД
Киев • УНН
Граждане могут законно владеть найденным оружием после регистрации в полиции. Процедура требует обращения в правоохранительные органы в течение 24 часов.
В Украине продолжается кампания декларирования незарегистрированного огнестрельного оружия, которая позволяет легализовать владение и избежать уголовной ответственности. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что для того чтобы принять участие в программе, следует сообщить о находке или имеющемся оружии по номеру 102 или 112, и прибыть в ближайшее подразделение полиции для декларирования оружия или боеприпасов в течение 24 часов.
После декларирования оружие можно оставить себе на законных основаниях или добровольно сдать полиции.
Декларированию подлежит любое огнестрельное оружие, кроме нарезного калибра от 12,7 мм и более и боеприпасов к нему, пулеметов, огнеметов, минометов и других видов тяжелого вооружения, находящихся на вооружении военных
